Закрыл на неделю кафе «Восточная кухня» за работу в коронавирус суд Бердска

Проверка 20 мая выявила: посетители в кафе едят за столиками, что запрещено. ИП Пагасяна наказали. Но поскольку запрет действует лишь до 31 мая, этой датой и ограничился суд.

Суд рассматривает дела об административных правонарушениях за нарушение режима изоляции

В понедельник, 25 мая, судья Бердского городского суда Татьяна Васюхневич наказала владельца кафе «Восточная кухня» за работу во время эпидемии коронавируса. Напомним, что заведениям общепита запрещено работать, кроме как торговать едой на вынос. А в ходе поверки 20 мая в этом бердском кафе обнаружили клиентов, обедающих за столиками.

На следующий день административный протокол на Артура Пагасяна, хозяина «Восточной кухни», поступил в суд.

Как рассказали «Курьер. Среда. Бердск» в горсуде, вынесено решение о приостановки деятельности кафе на семь суток — до 31 мая. Такое административное наказание в отношении индивидуального предпринимателя предусмотрено ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ.

Санкция статьи предполагает закрытие на 90 суток. Но, как пояснили в суде, пока запрет на деятельность общепита официально действует в Новосибирской области до 31 мая — по постановлению губернатора. Что будет дальше, пока неизвестно. Ограничения либо снимут, либо продлят.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», «Восточная кухня» попала в список ежедневных рейдов по предприятиям потребительского рынка на предмет соблюдения мер профилактики коронавирусной инфекции.

Проверка показала, что кафе открыто для приема посетителей. На момент проверки в зале «Восточной кухни» присутствовали клиенты. В кафе отсутствовали дезинфицирующие средства и журнал проведения уборки помещения. По данным фактам собраны материалы для составления протоколов по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ.