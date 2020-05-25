Разработка тематических сайтов в Харькове

Она разрабатывает интернет-ресурсы с учетом того, что они должны отвечать тематике продвижения (строительный бизнес, косметический салон и пр.) Качественная разработка сайтов в Харькове осуществляется квалифицированными специалистами. В штате компании работают профессиональные дизайнеры, веб-верстальщики и программисты, контент-менеджеры и копирайтеры, seo-мастера и пр.
Основные предложения
- Дизайн.
- Разработка.
- Продвижение.
- Сопутствующие услуги.
В дизайнерские услуги входит создание дизайн-проекта сайта, логотипов, корпоративного стиля. Возможен редизайн сайта. Разработка сайтов включает создание чат-ботов, интернет-магазинов, лендингов, корпоративных сайтов. В услуги входит верстка сайтов.
Специалисты компании оптимизируют и продвигают интернет-ресурсы. Они выполняют seo и SMM продвижение, разрабатывают стратегии контекстной рекламы. В сопутствующие услуги включены доработка и наполнение сайтов, его оптимизация. Компания создает интернет проекты на таких платформах, как WordPress и Opencart.
Преимущества
Компания работает на рынке с 2008 года. За годы работы она выполнила более 120 проектов. Большинство клиентов оставили положительные отзывы. Работы выполняются в шесть основных этапов. Специалисты оптимизируют затраты, создают уникальный дизайн и верстку, наполняют и тестируют сайт.
- Консультирование клиента.
- Подписание договора.
- Разработка дизайн проекта.
- Тестирование и запуск.
- Программирование и имплементация.
- Адаптивная верстка.
Преимущества продвижения товаров и услуг в Интернете
- Рост прибыли от торговой деятельности.
- Расширение круга потенциальных клиентов.
- Привлечение целевой аудитории, нуждающейся в конкретных товарах и услугах.
- Повышение узнаваемости у потребителей бренда и продукции.
- Формирование у потребителей доверия к товарам и услугам бренда, торговой марки.
Отдача и эффективность от продвижения товаров и услуг в Интернете зависит от многих факторов. Специалисты компании создают уникальные стратегии для каждого проекта. Они используют зарекомендовавшие себя с лучшей стороны методы продвижения, а также инновационные решения. SEO мастера продвигают сайт в поисковых системах, социальных сетях и на других площадках и платформах в Интернете. Они используют контекстную и прочие виды рекламы для привлечения целевой аудитории.
Для повышения эффективности сайта специалисты компании оптимизируют дизайн и структуру ресурса, методы продвижения товаров и услуг определенного сегмента. Они тщательно подбирают способы продвижения и индивидуализации проекта. А также оптимизируют расходы. Служба поддержки консультирует и оказывает техническую помощь клиентам круглосуточно без перерывов и выходных. Дополнительную информацию можно получить у менеджера, контактные данные указаны на сайте компании.