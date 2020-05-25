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Разработка тематических сайтов в Харькове

15:59 25.05.2020
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Компания Rubika предлагает услуги создания тематических сайтов в Харькове.

Она разрабатывает интернет-ресурсы с учетом того, что они должны отвечать тематике продвижения (строительный бизнес, косметический салон и пр.) Качественная разработка сайтов в Харькове осуществляется квалифицированными специалистами. В штате компании работают профессиональные дизайнеры, веб-верстальщики и программисты, контент-менеджеры и копирайтеры, seo-мастера и пр.

Основные предложения

  • Дизайн.
  • Разработка.
  • Продвижение.
  • Сопутствующие услуги.

В дизайнерские услуги входит создание дизайн-проекта сайта, логотипов, корпоративного стиля. Возможен редизайн сайта. Разработка сайтов включает создание чат-ботов, интернет-магазинов, лендингов, корпоративных сайтов. В услуги входит верстка сайтов.

Специалисты компании оптимизируют и продвигают интернет-ресурсы. Они выполняют seo и SMM продвижение, разрабатывают стратегии контекстной рекламы. В сопутствующие услуги включены доработка и наполнение сайтов, его оптимизация. Компания создает интернет проекты на таких платформах, как WordPress и Opencart.

Преимущества

Компания работает на рынке с 2008 года. За годы работы она выполнила более 120 проектов. Большинство клиентов оставили положительные отзывы. Работы выполняются в шесть основных этапов. Специалисты оптимизируют затраты, создают уникальный дизайн и верстку, наполняют и тестируют сайт.

  • Консультирование клиента.
  • Подписание договора.
  • Разработка дизайн проекта.
  • Тестирование и запуск.
  • Программирование и имплементация.
  • Адаптивная верстка.

Преимущества продвижения товаров и услуг в Интернете

  • Рост прибыли от торговой деятельности.
  • Расширение круга потенциальных клиентов.
  • Привлечение целевой аудитории, нуждающейся в конкретных товарах и услугах.
  • Повышение узнаваемости у потребителей бренда и продукции.
  • Формирование у потребителей доверия к товарам и услугам бренда, торговой марки.

Отдача и эффективность от продвижения товаров и услуг в Интернете зависит от многих факторов. Специалисты компании создают уникальные стратегии для каждого проекта. Они используют зарекомендовавшие себя с лучшей стороны методы продвижения, а также инновационные решения. SEO мастера продвигают сайт в поисковых системах, социальных сетях и на других площадках и платформах в Интернете. Они используют контекстную и прочие виды рекламы для привлечения целевой аудитории.

Для повышения эффективности сайта специалисты компании оптимизируют дизайн и структуру ресурса, методы продвижения товаров и услуг определенного сегмента. Они тщательно подбирают способы продвижения и индивидуализации проекта. А также оптимизируют расходы. Служба поддержки консультирует и оказывает техническую помощь клиентам круглосуточно без перерывов и выходных. Дополнительную информацию можно получить у менеджера, контактные данные указаны на сайте компании.

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