Разработка тематических сайтов в Харькове

Она разрабатывает интернет-ресурсы с учетом того, что они должны отвечать тематике продвижения (строительный бизнес, косметический салон и пр.) Качественная разработка сайтов в Харькове осуществляется квалифицированными специалистами. В штате компании работают профессиональные дизайнеры, веб-верстальщики и программисты, контент-менеджеры и копирайтеры, seo-мастера и пр.

Основные предложения

Дизайн.

Разработка.

Продвижение.

Сопутствующие услуги.

В дизайнерские услуги входит создание дизайн-проекта сайта, логотипов, корпоративного стиля. Возможен редизайн сайта. Разработка сайтов включает создание чат-ботов, интернет-магазинов, лендингов, корпоративных сайтов. В услуги входит верстка сайтов.

Специалисты компании оптимизируют и продвигают интернет-ресурсы. Они выполняют seo и SMM продвижение, разрабатывают стратегии контекстной рекламы. В сопутствующие услуги включены доработка и наполнение сайтов, его оптимизация. Компания создает интернет проекты на таких платформах, как WordPress и Opencart.

Преимущества

Компания работает на рынке с 2008 года. За годы работы она выполнила более 120 проектов. Большинство клиентов оставили положительные отзывы. Работы выполняются в шесть основных этапов. Специалисты оптимизируют затраты, создают уникальный дизайн и верстку, наполняют и тестируют сайт.

Консультирование клиента.

Подписание договора.

Разработка дизайн проекта.

Тестирование и запуск.

Программирование и имплементация.

Адаптивная верстка.

Преимущества продвижения товаров и услуг в Интернете

Рост прибыли от торговой деятельности.

Расширение круга потенциальных клиентов.

Привлечение целевой аудитории, нуждающейся в конкретных товарах и услугах.

Повышение узнаваемости у потребителей бренда и продукции.

Формирование у потребителей доверия к товарам и услугам бренда, торговой марки.

Отдача и эффективность от продвижения товаров и услуг в Интернете зависит от многих факторов. Специалисты компании создают уникальные стратегии для каждого проекта. Они используют зарекомендовавшие себя с лучшей стороны методы продвижения, а также инновационные решения. SEO мастера продвигают сайт в поисковых системах, социальных сетях и на других площадках и платформах в Интернете. Они используют контекстную и прочие виды рекламы для привлечения целевой аудитории.

Для повышения эффективности сайта специалисты компании оптимизируют дизайн и структуру ресурса, методы продвижения товаров и услуг определенного сегмента. Они тщательно подбирают способы продвижения и индивидуализации проекта. А также оптимизируют расходы. Служба поддержки консультирует и оказывает техническую помощь клиентам круглосуточно без перерывов и выходных. Дополнительную информацию можно получить у менеджера, контактные данные указаны на сайте компании.