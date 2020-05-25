Особенности оформления кредитов частными предпринимателями и владельцами компаний

Поэтому практически все предприниматели предпочитают пользоваться банковскими услугами по оформлению кредитов. Клиентам предлагаются различные виды программ, которые отличаются выгодными процентными начислениями и удобными условиями выплаты долга. Кредит для ИП можно получить при сотрудничестве с современной компанией «Хатон Кредит». Ее сотрудники гарантируют выбор надежного банковского предприятия для оформления кредита.

Кредитные средства – лучший инструмент для развития бизнеса

В получении займа нуждаются предприниматели, которые заинтересованы в расширении производственных мощностей своей компании. Достаточное количество финансовых средств необходимо иметь лицам, желающим открыть новое предприятие, независимо от направления его деятельности. При сотрудничестве с компанией Haton Credit гарантируется оперативность выбора надежного банка, в котором можно оформить кредит на любую сумму на выгодных условиях.

К преимуществам услуг сервисной фирмы относится:



экономия свободного времени ИП;



наличие штата профессиональных брокеров с большим опытом работы;



проведение оплаты только после заключения финансовых сделок;



возможность получить финансовую поддержку даже при плохой кредитной истории;



одновременная подача заявок на оформления займа в несколько банков;



решение всех вопросов в онлайн-режиме;



получение ссуды без поручителей.



Услуги, предоставляемые компанией «Хатон Кредит»

Кредит на развитие бизнеса нужен лицам, которые занимаются открытием нового предприятия, а также предпринимателям, заинтересованным в расширении производственных мощностей своих компаний. С помощью профессионального посредника в лице Haton Credit можно быстро выполнить различные задачи:



провести анализ необходимых для получения кредита документов;



оценить уровень доходов фирмы;



провести необходимые расчеты и составить удобную схему погашения долга;



получить одобрение заявки на получение ссуды в банке.



Сотрудники сервисной компании помогут взять в кредит нужную сумму даже при наличии активных займов в других финансовых предприятиях. Переговоры с банками проводятся опытными брокерами, поэтому предпринимателям предоставляется возможность экономить свое личное время.