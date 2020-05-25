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Покупка комнаты как легкий способ обзавестись жилой недвижимостью

16:03 25.05.2020
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Когда на повестке дня стоит вопрос приобретения жилья в Одессе, то, естественно, сразу хочется приобрести хотя бы полноценную квартиру, пусть и небольшую с одной комнатой, но зато свою.

Однако даже такой вариант далеко не дешевый, ведь недвижимость сама по себе товар достаточно дорогостоящий. Но не нужно отчаиваться, ведь всегда можно найти альтернативный временный вариант. Так, например, может помочь продажа комнат в Одессе на https://dom.pliz.info.

В прошлом веке купля-продажа комнат пользовалась популярностью. Каждый из нас, если не видел собственными глазами, то хотя бы слышал о знаменитых одесских коммунальных квартирах. В них проживало несколько, а то и более семей, где для каждой была выделена своя комната, а вот кухня, ванная, санузел и т.д. зачастую были общими. Конечно, по возможности некоторые старались совершенствовать свой быт в таких условиях.

Затем продажа комнат несколько уступила продаже однокомнатных квартир. Коммуналки разделялись на несколько отдельных или же один человек мог ее полностью выкупить и создать для себя фешенебельное просторное жилье. В новых квартирах отдельно комнаты приобретались все реже, поскольку это достаточно неудобный вариант, ведь площадь совсем мала. Но последующие экономические кризисы все же напомнили многим о такой недвижимости.

Украинцы, которые в силу каких-либо обстоятельств не могут сразу обзавестись своей квартирой или домом, начинают с покупки одной комнаты. Зачастую это молодые люди, находящиеся на старте своей карьеры или вовсе студенты. Продавцами комнат, в свою очередь, зачастую выступают пенсионеры, которые таким образом намерены заработать, а порой в придачу получить «дополнительные руки», если они живут одни и им нужна помощь молодежи по дому.

В покупке комнаты в Одессе есть одно неоспоримое преимущество. Со временем, если того позволят финансовые возможности, можно выкупить всю квартиру. Поскольку во время приобретения комнаты оформляются правоустанавливающие документы, то затем получить аналогичные на всю квартиру будет несколько проще.

Распространенной практикой является покупка квартиры родственниками или друзьями, которые по документам владеют каждый своей частью или, проще говоря, каждый из группы купил по комнате в одной квартире. Во-первых, так дешевле для всех, а, во-вторых, жить со знакомыми или даже близкими людьми порой безопаснее, чем с чужими. Со временем можно просто договориться о дальнейшей судьбе недвижимости, например, ее полностью выкупит кто-то один из группы или же все продолжат проживать вместе.

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