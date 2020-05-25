Одесские новострои как произведения искусства

Даже если речь идет о невзрачном и, казалось бы, совершенно банальном здании, это все равно своего рода произведение искусства и его творца вполне можно похвалить за реализацию идеи. Новостройки Одессы, представленные на https://premier-odessa.com.ua, являются ярким примером современного архитектурного творчества, у которого также есть, как поклонники, так и ненавистники.

Главной особенностью одесских новостроев является их модерновый внешний вид. Редкие новые объекты полностью выполнены в классическом стиле старой Одессы. Преимущественно в историческом центре города или Приморском районе можно встретить недавно построенные дома с элементами прежних эпох. Эти элементы выражены в украшении фасада оригинальными декоративными деталями, покрытии красками определенной цветовой гаммы, монтаже балконных ограждений коваными заборчиками ручной работы и т.д.

Большая часть новых жилых комплексов отличается стилем, присущим современным быстроразвивающимся мегаполисам. Это, своего рода, проекция той картинки, которую мы наблюдаем в голливудских фильмах, где с высоты птичьего полета демонстрируется непревзойденная панорама Нью-Йорка или Лос-Анджелеса. Именно этой тенденции зачастую следуют наши строительные компании. Считается, что подобный стиль демонстрирует некое могущество и бизнес-направленность города.

Новострои можно отнести к произведениям современного искусства. Для кого-то оно абсолютно непонятно и невозможно в нем разглядеть красоту. Кто-то же наоборот, пребывает в невероятном восторге от модных элементов, ярких цветов, которые порой могут не сочетаться даже друг с другом, но именно в этом и заключается задумка дизайнера. Есть в городе и совсем смелые реализованные идеи, в которых пестрая цветовая гамма является самым незначительным. Они отличаются оригинальными формами окон, замысловатыми элементами декора, в некотором роде странными переходами от одной квартиры к другой.

Если раньше к произведениям искусства относились какие-либо определенные творения, то на сегодняшний день это понятие стало более размытым. Сейчас на аукционах за баснословные деньги могут быть проданы вещи, которые еще в прошлом веке могли считаться обычным мусором. Благодаря этой некой свободе, многие дома также можно смело относить в категорию искусства, другой вопрос, что определить стиль становится все сложнее. Но это совершенно не уменьшает привлекательность, ведь у каждого свой вкус и предпочтение.