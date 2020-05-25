Несколько правил, которые помогут вам подобрать кровать

Это воплощенная в жизнь совместная фантазия дизайнеров и владельцев дома, призванная создавать приятную и спокойную атмосферу для тех, кто проводит в ней треть своей жизни. Главный предмет мебели здесь, конечно же, кровать. Именно она определяет комфортность сна, поэтому должна сочетать в себе три важных качества: практичность, удобство и презентабельность.



Кровать Сонум

Как купить кровать и не пожалеть? На какие моменты обратить внимание? На эти и другие вопросы постараемся ответить в этой статье.

Что нужно учитывать при подборе размера кровати

Существует одно правило, позволяющее подобрать размер кровати: покупайте самый большой вариант, который способен вместиться в вашу комнату, не мешая свободно передвигаться по ней. Не останавливайтесь на стандартных параметрах, тем более что понятие «стандартный размер кровати» отличается для мебельных производителей из разных стран. Например, ширина:

односпальной кровати может варьироваться от 80 до 90 сантиметров, а иногда доходить и до одного метра;

полуторной — меняться в пределах 100–150 сантиметров;

двуспальной кровати — начинаться от 160 см и заканчиваться так называемым «королевским» размером, составляющим 2 м.

То же самое относится и к длине кровати. Чаще всего предлагаются модели длиной 190–200 см, но встречаются и варианты 210–215 см.



Виды кроватей

Мы дадим несколько рекомендаций, которые пригодятся при оценке габаритов кровати:

Длину матраса лучше выбирать на 10–15 сантиметров больше роста спящего на нем человека. Для пары учитывается рост того партнера, который выше. Ширина двуспальной кровати подбирается таким образом: человек ложится на свое место и закладывает руки под голову. Если при этом он не беспокоит лежащего рядом партнера, значит, размер подобран правильно. На односпальной кровати локти должны умещаться на матрасе. Высота кровати тоже имеет большое значение, особенно для людей старшего возраста. Они не смогут легко ложиться на низко расположенное спальное место и вставать с него. Идеальный вариант — когда верхний край матраса находится на одном уровне (или чуть выше) с коленом стоящего человека. Но молодежь часто выбирает современный вариант — низкую кровать-подиум. Поэтому о стандартной высоте кроватей довольно сложно говорить, ведь она может меняться в очень широких пределах — от 50 до 90 см. Чтобы кровать идеально вписалась в размеры спальной комнаты, расстояние от нее до любого рядом стоящего объекта должно быть не меньше 65 см. В этом случае вы сможете спокойно передвигаться по комнате, а также разместить у кровати пуфик или прикроватную тумбу.

Выбор формы кровати всегда упирается в личные предпочтения. Исходя из соображений рациональности, мы советуем выбрать кровать стандартного прямоугольного дизайна. Для нее легче подбирать постельное белье, на ней удобнее спать (особенно вдвоем), в то время как для дизайнерских круглых или овальных кроватей вам придется заказывать индивидуальный пошив белья.

Какой каркас кровати выбрать

Основание кровати опирается на каркас, а сверху укладывается матрас. В зависимости от конструкции различают два типа каркасов:

1-й состоит из 2 спинок и 2 боковых панелей. Считается более долговечным и надежным, так как опорные спинки редко ломаются;

2-й — состоящий из 4 панелей по бокам и одной (или двух) навесных спинок, опирающихся на опоры в виде ножек. Такая кровать кажется более воздушной и легкой.

Производство самых надежных каркасов налажено молодым отечественным брендом «Сонум». Удобные и стильные интерьерные кровати этой торговой марки легко станут эффектным элементом дизайна вашей спальни, обеспечивая при этом здоровый и комфортный сон. Важно то, что качество кроватей «Сонум» ничуть не уступает таким именитым конкурентам, как «Аскона» и «Орматек». Но при этом стоимость продукции ниже, поскольку не нужно переплачивать за бренд. Модели совпадают по названию — можно подобрать кровать ТМ «Орматек», а затем купить точно такую же в «Сонуме» по более низкой цене. Ознакомиться подробнее с перечнем моделей и ценами вы можете на их официальном сайте по ссылке: https://sonum.ru/catalog/krovati/

Что нужно знать об основании кровати

Это опора для ортопедического матраса, которая прочно крепится к каркасу. Она выполняется из ламелей — тонких деревянных или пластиковых пластин, способных прогибаться под весом спящего человека для оптимальной поддержки матраса. Чем больше пластин используется на погонный метр, тем надежнее и комфортнее основание кровати. Но есть минимальные параметры, которые составляют: 15 штук для односпальной кровати, 30 штук — для 2-спальной. Причем расстояние между ними должно быть меньше ширины самой ламели.



основание кроватей из ламелей

Чтобы выбрать кровать с максимальным ортопедическим эффектом, отдавайте предпочтение основанию без подложки, сделанному из буковых или ореховых ламелей. Такая модель кровати позволит матрасу дышать, что существенно увеличит его долговечность.

Если вам важно задействовать каждый метр полезной площади, используйте пустующее место под кроватью в качестве пространства для хранения постельных принадлежностей. Оно может иметь вид выдвигающихся ящиков либо представлять собой один отсек с удобным доступом благодаря подъемному механизму.

Как подобрать кровать с подъемным механизмом

Если измерить место под двуспальной кроватью, его можно сравнить с объемом маленькой гардеробной. Для владельцев малогабаритных апартаментов это настоящая находка, ведь в таком ящике можно хранить не только постельные принадлежности, но и множество несезонных вещей.

Вот только вариант кровати с выдвигающимися ящиками подходит не всегда, так как в маленькой комнате обычно не хватает места для их использования, а потому и задействовать полностью все пространство под кроватью не представляется возможным. А вот кровать с подъемным механизмом открывает свободный доступ ко всему отсеку, расположенному под ней.



кровать с подъемным механизмом

Кровати с подъемным механизмом и вместительным бельевым ящиком от «Сонума» обеспечат вас дополнительной емкостью для складирования белья, одежды и других вещей. Благодаря специальной усиленной конструкции ящик выдерживает до 300 кг нагрузки. Его средние размеры составляют 1,8 х 1,9 х 0,4 м, поэтому вы легко сможете разместить под кроватью все необходимые вещи.

Особенности выбора спинки кровати

Все зависит от способа размещения кровати по отношению к стене над изголовьем. Если она придвинута к стенке вплотную, нет особой необходимости в формировании спинки. Достаточно просто оформить место над изголовьем при помощи художественного панно, красивых панелей из ткани или отличающихся по цветовой гамме обоев.



спинка кровати