Гусеницы пожирают деревья в лесу на побережье Обского моря Бердска

За минувшую неделю из гусениц начали вылупляться капустницы, которые заполонили побережье Обского моря в районе Бердска.
Вдоль тропинок от Микрорайона к побережью — съедены листья, деревья стоят голые, но украшены гроздьями гусениц.
Уже вылупляются бабочки-капустницы. Они усеяли берег. Деревья обглоданы гусеницами.
За минувшую неделю из гусениц начали вылупляться капустницы, которые заполонили побережье Обского моря в районе Бердска.
Вдоль тропинок от Микрорайона к побережью — съедены листья, деревья стоят голые, но украшены гроздьями гусениц.
От редакции
Так, всегда было?