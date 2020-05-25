Гусеницы пожирают деревья в лесу на побережье Обского моря Бердска

Уже вылупляются бабочки-капустницы. Они усеяли берег. Деревья обглоданы гусеницами.

Многие деревья, особенно, дикие яблоньки украшены такими гроздьями

За минувшую неделю из гусениц начали вылупляться капустницы, которые заполонили побережье Обского моря в районе Бердска.

Вдоль тропинок от Микрорайона к побережью — съедены листья, деревья стоят голые, но украшены гроздьями гусениц.

Эти красотки сожрали лес