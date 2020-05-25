Взыскивает 300 тыс. рублей за «убитое» из-за люка авто с мэрии и УЖКХ автоледи в Бердске

ДТП произошло на ул. Водобачной в конце 2019 года. Разбор полетов показал неудовлетворительное состояние проезжей части из-за канализационного люка, что спровоцировало аварию.

Водитель не увидел открытый люк

Бердский городской суд сегодня, 25 мая, отложил на 10 июня рассмотрение дела о возмещении ущерба в ДТП. Иск подала Екатерина Терещенко еще в ноябре 2019 года. Изначально она призывали к ответу муниципальный Комбинат бытовых услуг и администрацию Бердска. Но в феврале 2020-го ответчиком стало управление ЖКХ — вместо КБУ. Из-за пандемии коронавируса и ограничения работы судов процесс остановили. Но в конце мая он возобновился под председательством судьи Ольги Зюковой.

Как рассказали «Курьер. Среда. Бердск» с городском суде, Екатерина Терещенко повредила свой автомобиль в ДТП на ул. Водобачной.

— В ходе проверки на автодороге выявлены недостатки в эксплуатационном состоянии — из-за люка подземной канализации на проезжей части. В результате ДТП автомобиль истца получил механические повреждения, — прокомментировала помощник председателя Бердского суда Наталья Сафронова.

По ее словам, Терещенко просит взыскать с горадминистрации и УЖКХ ущерб в размере 270 тыс. рублей, а также расходы за оценку повреждений авто и юридические услуги — еще 29 900 рублей. Следующее заседание суда состоится в июне.