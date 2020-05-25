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Общество / Стиль жизни

Елена Степаненко: «После 74 лет мужчин тянет к марамойкам!»

16:55 25.05.2020 Фото: youtube
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Юмористка Елена Степаненко, которая более чем полтора года назад рассталась с Евгением Петросяном, колко высказалась о своем бывшем супруге. Обсуждая с Николаем Цискаридзе страсть мужчин к меркантильным особам, она заявила, что после 74 лет представителей сильного возраста часто тянет к «марамойкам».

Елена Степаненко: После 74 лет мужчин тянет к марамойкам!
Елена Степаненко колко высказалась о бывшем супруге

Такое заявление Степаненко сделала в очередном выпуске шоу «Ещё не вечер» где она побеседовала с Николаем Цискаридзе. В съемках также приняли участие актриса Мария Порошина и артист балета Денис Родькин. Во время беседы Цискаридзе заявил, что интерес мужчин к меркантильным и поверхностным особам часто бывает в молодости. Он также напомним, как «спас» Родькина от «марамойки» — девушки, которая пыталась из личных побуждений выйти замуж за артиста.

«А уж после 74 лет как мужчин тянет к марамойкам!» — ответила Степаненко.

Уместно будет предположить, что слова ведущей были адресованы к бывшему супругу Евгению Петросяну и его нынешней жене. Степаненко и Петросян прожили вместе 33 года и развелись в 2018 году. Причиной разлуки артистов стал роман Петросяна с молодой помощницей Татьяной Брухуновой, на которой юморист женился в конце прошлого года. Новоиспеченные супруги в марте успели слетать в ОАЭ. После этой поездки появились слухи, что пары якобы успели завести ребенка. Ни юморист, ни его молодая жена не подтвердили эти сообщения.

Источник: zelv

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