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Закройте форточки и берегите головы: Штормовой ветер, гроза и ливни придут в Бердск 26 мая. Резко похолодает

17:20 25.05.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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По данным «Западно-Сибирское УГМС», во второй половине дня 26 мая и в ночь 27 мая по Новосибирской области ожидаются дожди, местами сильные, ливни, грозы, усиление ветра до 10-15 м/с, порывы до 25 м/с, похолодание.

Закройте форточки и берегите головы: Штормовой ветер, гроза и ливни придут в Бердск 26 мая. Резко похолодает
Ветер часто ломает ветки при штормовых ветрах

По данным «Западно-Сибирское УГМС», во второй половине дня 26 мая и в ночь 27 мая по Новосибирской области ожидаются дожди, местами сильные, ливни, грозы, усиление ветра до 10-15 м/с, порывы до 25 м/с, похолодание.

Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций не выше межмуниципального уровня, связанных с повреждением (обрывом) линий связи и электропередач, падением слабо закреплённых конструкций, срывом кровли со зданий и сооружений (источник ЧС – комплекс неблагоприятных метеорологических явлений).

При сильных порывах ветра рекомендуется закрыть форточки и окна, заблаговременно убрать с балконов и подоконников вещи, которые могут быть захвачены воздушным потоком.

В ветреную погоду следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем. При сильном порывистом ветре возгорания значительно быстрее распространяются.

Нужно проявлять осторожность, находясь на улице, обходить оборванные провода, раскачивающиеся ставни, вывески и транспаранты.

Обо всех происшествиях необходимо сообщать по телефону 112, 101 или в Аварийно-спасательную службу Новосибирской области по номеру: 218-22-32. 051 — номер единой дежурно-диспетчерской службы мэрии Новосибирска.

Источник: МЧС России по Новосибирской области

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Аноним, 25 мая 2020 17:59
В яндекс погоде + 32 пасмурно

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