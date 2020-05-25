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Жуткий рост COVID-19 в Сибири. Сразу 1000 вахтовиков заразились коронавирусом в Красноярском крае

18:41 25.05.2020 Фото: ИЦК
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Новосибирская область вырвалась на 2-е место среди сибирских регионов по числу заболевших. Если в целом в России количество новых выявленных случаев коронавируса за неделю с 19 по 25 мая сократилось на 9% по сравнению с предыдущей неделей, то в СФО в это же время оно выросло на 71%.

Жуткий рост COVID 19 в Сибири. Сразу 1000 вахтовиков заразились коронавирусом в Красноярском крае
Прирост новых случаев коронавируса в Сибири остаётся высоким, снижения не наблюдается
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Жуткий рост COVID 19 в Сибири. Сразу 1000 вахтовиков заразились коронавирусом в Красноярском крае

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Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом на основании официальных данных проанализировал динамику количества выявленных случаев в регионах Сибирского федерального округа.

В Сибири подъём заболеваемости происходит позже, чем в европейской части страны, но эпидемия подчиняется тем же статистическим правилам. Поэтому, когда в других регионах России был высокий прирост, в Сибири, где эпидемия только начиналась, он был значительно ниже.

Сейчас обратная ситуация: если в целом в России количество новых выявленных случаев коронавируса за неделю с 19 по 25 мая сократилось на 9% по сравнению с предыдущей неделей, то в Сибирском федеральном округе в это же время оно выросло на 71%. Это самый высокий показатель среди всех федеральных округов страны.

Почти во всех субъектах СФО динамика эпидемии схожая— медленное начало и постепенный подъём заболеваемости, становящийся всё более выраженным. Пока в регионах наблюдается существенное, но постепенное увеличение числа случаев коронавируса. Из общей картины выбиваются только Красноярский край и Республика Алтай.

Резкий подъём в Красноярском крае после 8 мая объясняется вспышкой на Олимпиадинском ГОКе среди вахтовых рабочих. Порядка 6000 сотрудников ещё проходят сплошное тестирование, уже подтверждено более 1000 диагнозов «коронавирус». Сейчас регион стремится купировать вспышку на предприятии и не выпустить инфекцию за его пределы. Здесь в рекордно короткие сроки силами Миобороны страны развернут многофункциональный полевой госпиталь, который уже принял первых пациентов.

В Республике Алтай график пока движется, как у всех регионов в начале эпидемии. Число выявленных случаев совсем недавно достигло первой сотни. Сейчас Красноярский край уже преодолел порог в 3 тысячи выявленных случаев, Новосибирская область — в 2 тысячи, в Алтайском крае, Иркутской и Омской областях — свыше тысячи случаев коронавируса. До порога в 500 случаев пока не дошли только Республика Алтай и Кемеровская область.

В связи с непростой эпидемиологической обстановкой во всех без исключения регионах Сибири продлили режим самоизоляции как минимум до конца мая, губернатор Омской области Александр Бурков — до 3 июня. В ряде регионов режим самоизоляции действует до особого распоряжения. Введен масочный режим.

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