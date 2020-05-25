Забрали в приемную семью жившую с рождения в перинатальном центре Москвы 5-летнюю девочку. Мать отказалась от нее, но оплачивала проживание

Омбудсмен отказалась раскрыть детали, сославшись на «определенные этические моменты», о которых она не может распространяться по просьбе участников процесса.

Девочке подобрали замещающую семью, все документы оформят после карантина

Девочку, которая с рождения жила в перинатальном центре в Москве, забрали из больницы, сообщила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская.

«Все решения суда исполнены, с ней все в полном порядке», — сказала собеседница агентства.

Омбудсмен отказалась раскрыть детали, сославшись на «определенные этические моменты», о которых она не может распространяться по просьбе участников процесса.

В апреле столичные власти сообщали, что ребенка могут передать в семью родственников или замещающую семью.

В свою очередь, уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова сообщила РИА Новости, что девочке подобрали замещающую семью, все документы оформят после карантина.

Дом-больница

В декабре «Медуза» опубликовала материал о пятилетней девочке, которая с рождения жила в ПМЦ «Мать и дитя», потому что мать считает дочь неизлечимо больной. Ребенок действительно родился недоношенным и попал в отделение патологии новорожденных, однако, отмечает издание, уже через несколько месяцев его здоровью ничего не угрожало. Врачи считают, что и в стационарной помощи девочка не нуждается.

Из ПМЦ ребенка выписали в марте 2019 года, однако девочка продолжала там жить. Сообщалось, что мать опасалась за ее здоровье и поэтому не забирала домой, оплачивая проживание в отдельной палате и услуги нянь.

В начале февраля Пресненский суд Москвы удовлетворил иск органов опеки и ограничил в правах родителей девочки Татьяну М. и Юрия З., а также постановил взыскать с каждого алименты на содержание ребенка в размере 1/4 от ежемесячного заработка или иного дохода.

Источник: РИА Новости