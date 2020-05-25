«Исчез ребенок»: Почти 15 тыс. детей пропали в 2019 году в России. Живыми нашли не всех

Из числа найденных 14 детей стали жертвами преступлений. За первый квартал 2020-го число несовершеннолетних, о безвестном исчезновении которых поступили сообщения в СКР, составило 3629. 25 мая – Международный день пропавших детей.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин особое внимание уделяет поиску пропавших детей

25 мая во всем мире считается днём пропавших детей. «Пропал ребенок», «Ушел из дома и не вернулся», «Исчез по дороге в школу» — эти тревожные фразы, к сожалению, нередко слышат сотрудники Следственного комитета Российской Федерации. Розыск детей — одно из основных направлений работы ведомства. Для укрепления и большей результативности в поисках пропавших организовано взаимодействие с коллегами из других структур, и разрабатываются новые методики с целью совершенствования розыска. Ранее Следственным комитетом РФ совместно с представителями общественности и заинтересованными государственными структурами – МВД России, МЧС России подписан нормативный акт об алгоритме взаимодействия при розыске пропавшего ребенка. И он уже на практике доказал свою эффективность.

В 2019 году в органы СК России поступило 14 969 сообщений о безвестном исчезновении несовершеннолетних. В результате совместной работы правоохранительных органов подавляющее большинство из них (93,71%) найдено живыми и невредимыми в первые же 10 суток, а оставшиеся — 941 несовершеннолетний (в том числе 235 малолетних) объявлен в розыск. Из объявленных в розыск по итогам года разыскано 854 несовершеннолетних (в том числе 194 малолетних). Из числа найденных 14 детей (в том числе 5 малолетних) стали жертвами преступлений. По итогам 2019 года осталось в розыске 74 несовершеннолетних из числа пропавших в отчетном периоде, то есть общая эффективность розыска несовершеннолетних составляет 99,5%. За первый квартал 2020 года число несовершеннолетних, о безвестном исчезновении которых поступили сообщения в СК России, составило 3629, из них найдено 3576, что составляет 98,6%.

Как отмечает Председатель СК России Александр Бастрыкин, вопросу розыска детей уделяется особое внимание. Без промедления организуется выезд на место происшествия, оперативно фиксируются доказательства, имеющие значение для полного, объективного и всестороннего расследования. Принимаются меры к установлению всего круга должностных лиц, попустительство и бездействие которых привели к происшествиям с детьми.

Важную роль в поисковых мероприятиях играет временной фактор, поэтому руководством СК России поставлена задача перед подчиненными незамедлительно реагировать на сообщения о пропавших детях. Кроме того, ведомство активно сотрудничает с поисковыми и добровольческими отрядами, которые уже неоднократно на деле доказывали свою эффективность и нужность. Например, благодаря взаимодействию с волонтерами в Краснодарском крае удалось обнаружить живой пропавшую 9-летнюю девочку. В Омской области найден 3-летний мальчик, который исчез из салона автомобиля, когда родители ушли за ягодами. В Нижегородской области обнаружена живой 5-летняя девочка, которая ушла в лес за бабушкой и потерялась. Добровольцы – это наша прочная и надежная опора. Они оказывают нам самую действенную помощь. Их гражданская активность демонстрирует лучшие человеческие качества. Они приходят на помощь тем, кто в этом нуждается.

Для централизации работы по розыску детей Следственный комитет России в ноябре 2019 года на своем официальном сайте запустил раздел «Внимание, пропал ребенок!», где размещается актуальная информация о розыске несовершеннолетних. Раздел нацелен на оперативное информирование всех заинтересованных структур, а также представителей средств массовой информации и граждан, что позволит успешно завершать поиски пропавших детей. С момента создания раздела было размещено около 200 сообщений о розыске несовершеннолетних. К счастью, большинство данных из раздела оперативно удаляется – ребенок находится живым и невредимым. На данный момент в рамках раздела «Внимание, пропал ребенок!» размещено порядка 40 сообщений.

Объединение усилий и возможностей, применение новейшей криминалистической техники и просто неравнодушное отношение в большинстве случаев дают положительный результат. «Найден. Жив» — слова, которые стремится услышать каждый, кто участвует в поиске пропавших.

О радости встречи взрослых после вынужденной разлуки с детьми смотрите в сюжете на официальном канале СК России.