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Храм Гроба Господня открылся для верующих

18:06 25.05.2020, Вы рады? Фото: flickr.com/photos/emeryjl/511059948
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Однако карантин на Святой земле полностью не снимается и, согласно правилам санэпидемиологической безопасности, одновременно внутри культового сооружения могут находиться не более 50 человек.

Сюжет: Православные обряды
Храм Гроба Господня открылся для верующих27 мая 2020 года Отдание Пасхи: Что нельзя делать в праздник Вознесения ГосподняЕщё 102 новостей

Храм Гроба Господня открылся для верующих
В Израиле вновь открылся для верующих Храм Гроба Господня.

Главы трех церквей (греческой православной, католической и армянской апостольской), которые официально являются хранителями Базилики Гроба Господня и Воскресения в Старом городе Иерусалима, сообщили, что «начиная с 24 мая святыня вновь будет доступна верующим для посещения и молитвы».

Однако карантин на Святой земле полностью не снимается и, согласно правилам санэпидемиологической безопасности, одновременно внутри культового сооружения могут находиться не более 50 человек. Сохраняются и другие принятые в стране ограничения. Так, для всех посетителей ношение медицинских масок обязательно и на входе у них будут проверять температуру. Паломников обяжут соблюдать дистанцию в два метра друг от друга, не прикасаться к иконам и другим расположенным в храме объектам.

С учетом того факта, что на сегодняшний день в Израиле открыт только внутренний туризм, среди паломников, которые стали первыми после смягчения карантина посетителями главной христианской святыни, иностранцев не ожидают. В еврейском государстве постоянно живут около 200 тысяч христиан, из которых более 80 процентов арабы, остальные — члены семей репатриантов, прибывших в Израиль в рамках Закона о возвращении.

Иерусимский гид Николай Владимирский, многие годы проводящий экскурсии по Старому городу Иерусалима, в беседе с «РГ» сказал: «Открытие Храма Гроба Господня — культурное событие мирового значения. Теперь видны горизонты и понятно, куда мы движемся в плане возобновления международного туризма.

К тому же пост председателя Кнессета (Парламента Израиля) занял Ярив Левин, бывший министр туризма, а новым министром назначен Асаф Замир, бывший вице-мэр Тель-Авива. Уверен, оба этих государственных деятеля знают не понаслышке проблемы нашей отрасли».

Митрополит Иларион: Решение о допуске людей в храмы примут светские власти

Текст: Владимир Емельяненко
Открывать храмы Русская православная церковь будет «в соответствии с принятыми светскими властями на этот счет решениями, исходя из эпидемической обстановки в каждом конкретном регионе». Об этом в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24» заявил председатель Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

«Я очень надеюсь, что в самое ближайшее время, в самые ближайшие дни, мы получим разрешение от санитарных властей города Москвы, по крайней мере, открывать храмы во внебогослужебное время для того, чтобы верующие могли заходить в храм, ставить свечки, оставлять записки, общаться со священниками. Следующим шагом будет открытие храмов для богослужения. Решение, конечно, будут принимать не церковные власти, а власти светские», — сказал митрополит Иларион.
По словам митрополита, после открытия храмов на какое-то время сохранится ряд мер предосторожности — соблюдение социальной дистанции между прихожанами и ограничение общего числа молящихся. Он заметил, что все необходимые меры будут приниматься в каждом конкретном регионе, там главы церквей будут определять меры по выходу из самоизоляции.

«В Москве это будет патриарх, в других регионах это будут епархиальные архиереи», — заметил митрополит Иларион.

Источник: РГ

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