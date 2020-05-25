Юные актёры Бердска реконструировали фото времён Великой Отечественной войны
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Юные актёры Бердска реконструировали фото времён Великой Отечественной войны

6:11:585/25/2020
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Режим самоизоляции и дистанционного обучения не мешает бердским молодёжным театрам работать и получать заслуженные награды.

О том, как творческие коллективы театров «В Главных Ролях» и «Первая роль» продолжают креативить во время пандемии коронавируса, «Свидетелю» рассказал режиссёр Роман Мотылюк.

— Как вам удалось перестроиться на работу в новых условиях?

Конечно, ребята очень скучают по живым занятиям, им не хватает этого, но, например, занятия по речи стали чем-то новым и интересным: мы с удовольствием проводим их по «Скайпу».

Мы придумывали и новые занятия по актерскому мастерству. В рамках самоизоляции возникли трудности с проведением уроков по этому предмету, возникла потребность поиска новых форм занятий.

К празднику дети выучили стихи про Победу и записали их на видео. Это тоже было интересно, ибо это было ново. И самое главное, что это оказалось полезно. Дети, глядя на себя со стороны, стали замечать свои ошибки.

А ещё мы занимались реконструкцией известных картин: актёры изображали на фото «копии» художественных полотен, это оказалось прикольным, интересным и очень увлекло детей.

В итоге из этой работы родился проект ко Дню Победы «Фотокарточка в старом комоде», который завоевал главные награды в международном профессиональном конкурсе «Надежды России», всероссийском творческом конкурсе «Горизонты педагогики» и получил другие награды.

— Расскажите о том, как и почему он родился.

— Будущие актёры должны развивать в себе такое качество, как наблюдательность! Ведь им необходимо постоянно перевоплощаться в других людей и играть другую судьбу. Где это брать? Везде! На улице, в метро, в магазине, в ТЦ. Смотришь на человека, наблюдаешь за его внешним и внутренним состоянием: как он двигается, о чём думает, кем работает и т. д. В условиях самоизоляции рамки наблюдений сузились до границ квартиры.

2020 год ознаменовался большим для нашей Родины событием – юбилей Великой Победы. Невозможно воспитать чувство собственного достоинства, уверенность в себе, а, следовательно, полноценную личность, без уважения к истории и культуре своего Отечества, подвигу наших предков, истории Великой Победы в Великой Отечественной войне.

Именно поэтому родился творческий проект «Фотокарточка в старом комоде». За основу в работу были взяты наблюдения за людьми, запечатлёнными на фотографиях в годы войны.

В нём участвовали актёры бердского музтеатра «Первая роль» в возрасте от 8 до 11 лет и молодёжного музтеатра «В Главных Ролях» (13-16 лет), работающие при бердской музыкальной школе имени Свиридова.

Ребятам было предложено самостоятельно придумать и продумать судьбу этих людей. Нужно было задавать себе вопросы, а почему он так одет, почему у него именно такая прическа, почему герой в таких условиях, кто он и попытаться найти причинно-следственные связи, попытаться отыскать правду. Учащиеся знакомились с историей этой фотографии, автором, с военной формой тех времен, стилем одежды, бытом. Нужно было представить, что они являются отражением человека и попробовать повторить его жесты, мимику, настроение, позу.

Детей попросили увидеть в фотографиях что-то прекрасное. Ведь очень легко ко всему привыкнуть, даже к хорошему. Сегодня дети легко замечают плохое и редко видят хорошее. От детей требовалось увидеть не только какое-то красивое платье или девушку, требовалось увидеть почки растений, луч солнца, который преломляется через стекло, героизм, радость за Победу. Мелочи и детали, в которых много прекрасного. Это задание не только развило наблюдательность, но и чувственно воспитало глаз и душу артиста.

Со временем работы получались более глубокими, эмоциональными, с правильной оценкой. В работу стали привлекаться семьи учащихся. Итогом стала реконструкция изученных фотографий. 9 мая все работы презентовались в интернете, в социальных сетях.

— Чем ещё занимаетесь, что планируете?

— Сейчас мы с детьми участвуем в разных интернет-конкурсах. Разучиваем стихи, записываем их на видео и отправляем
на разные фестивали и конкурсы.

Параллельно шьются костюмы к новому спектаклю, покупаем реквизит и готовим декорации. Продумываем отрывки. Ждём распоряжений о снятии изоляции. Как только детям разрешат приходить в студию, сразу возьмёмся за спектакль. Он обещает быть весёлым и ярким.

Источник: svidetel24.info

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