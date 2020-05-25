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Холод после аномальной жары надвигается на Сибирь. Шквалистый ветер с грозой обрушится на Бердск

19:02 25.05.2020 Фото: ГУ МЧС по нСО
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Сибирь ждёт ослабление жары – положительная температурная аномалия уменьшится до 3-8°. Непогода с европейской части России передвигается на восток.

Холод после аномальной жары надвигается на Сибирь. Шквалистый ветер с грозой обрушится на Бердск
Холодный и дождливый конец мая ожидает Бердск

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра во второй половине дня 26 мая и в ночь 27 мая по Новосибирской области ожидаются дожди, местами сильные, ливни, грозы, усиление ветра до 10-15 метров в секунду, порывы до 25 метров в секунду.

Сменится и температура. Меридиональные перемещения воздушных масс, установившиеся над территорией России, привели к затяжной и мощной отрицательной температурной аномалии над Европейской Россией и ещё более значительной, но уже положительной аномалии над Сибирью.

Даже в середине третей декады мая на северо-западе и в центре Европейской России местами наблюдаются ночные заморозки, а средняя температура воздуха отстаёт от климатической нормы на 4-9°.

В Сибири же положительная температурная аномалия достигает 9-14°, и местами столбики термометров преодолевают 30-градусные отметки, обновляя суточные рекорды максимальной температуры воздуха. В частности, в субботу новые рекорды тепла были установлены в Якутии и Красноярском крае, а также в Ямало-Ненецком АО. Самый «высокий» рекорд зафиксирован в селе Байкит, Эвенкия. Там накануне воздух прогрелся до +31,0°, что на 3,5° выше прежнего рекорда 30-летней давности.

Новая неделя положит начало в перестройке синоптической ситуации. Перенос воздушных масс постепенно вернётся к более привычным западно-восточным процессам. Это приведет к сглаживают температурных контрастов. Постепенное повышение температуры ожидает Европейскую Россию. В последнюю неделю мая от аномально холодных +9…+14° температура уйдёт в диапазон +15…+20°, что однако лишь приблизит показатели термометров к климатической норме. А вот Сибирь ждёт ослабление жары – там положительная температурная аномалия уменьшится до 3-8°, передает meteovesti.ru.

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