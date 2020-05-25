Суд Бердска закрыл на неделю «шашлычку» на трассе Р-256
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Суд Бердска закрыл на неделю «шашлычку» на трассе Р-256

6:52:295/25/2020
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Наказание последовало после проверки заведения по «антикоронавирусному» постановлению губернатора, проведённой комиссией Роспотребнадзора и мэрией Бердска.

Напомним, как сообщал сайт «Свидетель», проверка предприятия общественного питания «Восточная кухня» на улице Вокзальная в районе бывшего поста ГИБДД от 20 мая показала, что кафе было открыто для приема посетителей.

— На момент проверки в зале присутствовали клиенты. Участниками рейда было установлено, что кроме этого в кафе «Восточная кухня» отсутствуют дезинфицирующие средства и журнал проведения уборки помещения, — писал «Свидетель».

По объективным данным, собранным в «шашлычке» Роспотребнадзор составил административные протоколы по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ.

В ходе двух заседаний суда Бердска представленные комиссией административные протоколы были рассмотрены по существу. Сегодня, 25 мая, Бердский суд своим вердиктом, как следует из записи на его сайте, принял соответствующее административное постановление о приостановлении деятельности кафе «Восточная кухня» (ИП Пагасян) на срок до 31 мая по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ.

Стоит отметить, что в соответствии с вменяемой предпринимателю Артуру Погосяну статьей КоАП, суд мог приостановить деятельность его заведения не на неделю, а на три месяца или применить штрафные санкции, как сказано в КоАП, от пятидесяти тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей.

Возможно, мягкость наказания связана с тем, что срок действия губернаторского «антикоронавирусного» постановления действует в Новосибирской области аккурат до 31 мая.

Источник: svidetel24.info

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