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Отказаться от поездок за границу попросил россиян премьер Мишустин из-за коронавируса

19:11 25.05.2020 Фото: government.ru
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Он отметил, что для многих государств доходы и от самого туризма, и от смежных с ним отраслей экономики достаточно велики, ряд зарубежных стран уже заявляют о смягчении ограничительных мер и открытии курортного сезона этим летом.

Отказаться от поездок за границу попросил россиян премьер Мишустин из за коронавируса
Мишустин попросил россиян не торопиться с поездками за рубеж

Глава правительства РФ Михаил Мишустин попросил россиян не торопиться с туристическими поездками за рубеж, поскольку эпидемиологическая ситуация в странах мира разная.

«Эпидемиологическая ситуация в зарубежных странах разная, и никто не может гарантировать отдыхающим защиту от заражения вирусом. Я прошу наших граждан не торопиться», — заявил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Он признал, что в борьбе с распространением COVID-19 достигнуты определенные успехи. «Но мы помним, что коронавирусная инфекция была ввезена из-за границы, поэтому мы считаем целесообразным воздержаться от туристических поездок за рубеж: за несколько дней отдыха можно заплатить слишком большую цену», — подчеркнул премьер.

Он отметил, что для многих государств доходы и от самого туризма, и от смежных с ним отраслей экономики достаточно велики, ряд зарубежных стран уже заявляют о смягчении ограничительных мер и открытии курортного сезона этим летом. Вместе с тем, напомнил глава кабмина, Всемирная организация здравоохранения все ещё считает риск дальнейшего развития пандемии высоким и не давала рекомендаций по снятию ограничений на международные поездки.

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От редакции

Как проведете отпуск?

Аноним, 25 мая 2020 19:47
солидарен: не то время чтобы по заграницам ездить.
тем более что потом оттуда всю эту заразу к себе на родину ведь тащат и возмущаются если их на карантин садят

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