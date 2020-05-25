Надоела самоизоляция россиянам: на последнем месте из 15 городов-миллионников по дисциплине находится Новосибирск

Все меньше соблюдают режим самоизоляции в России. И даже в выходные дни, когда не нужно идти на работу, не сидят дома. Индекс самоизоляции планомерно снижается вторую неделю подряд, а разница между городами становится менее заметной.

Самоизоляция уходит

Центр политической конъюнктуры публикует заключительный рейтинг городов по уровню самоизоляции, потому что все больше регионов снимают или смягчают ограничения, вызванные пандемией коронавируса, города демонстрируют одинаково низкие результаты, а тема изоляции теряет свою практическую и политическую значимость, уступая место в информационной повестке вопросам восстановления экономики и нивелированию последствий кризиса.

Полученные данные позволяю сделать следующие выводы:

1. Бытовая активность россиян постепенно растет. Снятие общероссийского режима самоизоляции сначала привело к активизации деловой сферы (многие постепенно начали возвращаться на работу), но теперь граждане все чаще выходят на улицу и по личным мотивам. Этому способствует сразу несколько факторов:

• психологическая усталость от длительной самоизоляции (спрос на психологическую помощь вырос на 400%);

• позитивная информационная повестка: число выявляемых новых случаев постепенно снижается, несмотря на увеличение количество тестов, многие регионы постепенно смягчают карантинные меры;

• улучшение погодных условий. В европейской части России температура поднялась до 20-25 градусов тепла.

2. Разница между городами продолжает сокращаться. Если в выходные 9-10 мая разница между крайними значениями (от минимума до максимума) в городах-миллионниках составляла 1 п., то на выходных 23-24 мая — 0,85 п.

3. Смягчение карантинных мер будет способствовать дальнейшему снижению индекса самоизоляции. Даже в Москве, где наблюдается наиболее сложная эпидемиологическая обстановка, с 25 мая ослабляются карантинные меры. В других регионах вводятся еще более масштабные послабления. В городах-миллионниках индекс самоизоляции в среднем снижается на 0,11 п. в неделю. Это значит, что при сохранении текущей динамики и отсутствии второй волны пандемии, повседневная активность россиян вернется на докризисный уровень к началу августа 2020 года.

Новосибирск среди городов-миллионников занимает последнюю, 15-ю строчку по дисциплине в режим самоизоляции с индексом 1,87. В Москве он 2,78.

Между тем, в Новосибирской области и в Бердске рост числа заразившихся коронавирусом только растет. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в Бердске за последние выявили еще 4 больных. Всего их 36. По данным оперативного штаба на 11 утра 25 мая в Новосибирской области за сутки подтверждено 89 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в регионе заболели 2213 человек, в том числе 137 детей. 891 человек выздоровел, 29 – скончались.