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Испытали на себе вакцину от COVID-19 ученые центра Гамалеи и нашли антитела

20:03 25.05.2020 Фото: pixabay.com
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Директор центра минздрава России Александр Гинцбург не исключает, что массовая вакцинация от коронавируса может начаться в России уже нынешней осенью

Испытали на себе вакцину от COVID 19 ученые центра Гамалеи и нашли антитела
У протестировавших на себе вакцину от COVID-19 ученых центра им. Гамалеи нашли антитела
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Испытали на себе вакцину от COVID 19 ученые центра Гамалеи и нашли антитела

Испытали на себе вакцину от COVID-19 ученые центра Гамалеи и нашли антителаЖуткий рост COVID-19 в Сибири. Сразу 1000 вахтовиков заразились коронавирусом в Красноярском краеЕщё 1333 новостей

Антитела к коронавирусу были выявлены у сотрудников Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, которые добровольно протестировали на себе разрабатываемую ими вакцину. Об этом в понедельник сообщил директор центра Александр Гинцбург в эфире Первого канала.

«Все разработчики, которые участвовали в создании этой вакцины, добровольно провакцинировались, понимая ее безопасность и ту ответственность, которая существует в процессе разработки препарата, то есть они не могли себе позволить ни уйти на самоизоляцию, ни, тем более, заболеть <…> Естественно, [антитела есть]. У нас не просто проверены антитела, у нас проверено наличие протективных антител, вирусонейтрализующих», — сказал он в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале.

Ранее Гинцбург сообщал, что ученые-разработчики центра Гамалеи сделали себе инъекции разрабатываемой вакцины. Испытания прошли успешно и не выявили побочных эффектов.

Массовая вакцинация населения России от новой коронавирусной инфекции может начаться уже осенью 2020 года, однако процесс может занять до девяти месяцев, сообщил Гинцбург.

«Мы надеемся, что массовая вакцинация начнется в начале осени. Но, естественно, одномоментно все население не сможет получить эту вакцину, будем считать, что в лучшем варианте это займет полгода, семь — девять месяцев, процесс вакцинации и ее масштабирование», — сказал он.

Ранее Гинцбург сообщил, что клинические испытания вакцины против коронавируса, разработанной специалистами центра, могут начаться в первой декаде июня. По его словам, в первую очередь нужно будет прививать медицинских работников, которые непосредственно сталкиваются с вирусом при оказании помощи пациентам с вызванной им инфекцией, а также организованные коллективы.

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