Заразились коронавирусом 238 заключенных и 980 сотрудников ФСИН по всей России

Выздоровели 87 человек из числа подозреваемых, обвиняемых, осужденных и 405 сотрудников уголовно-исполнительной системы. В ведомстве опровергли информацию о том, что больных с подтвержденным диагнозом COVID-19 не изолируют в СИЗО и колониях от остальных.

Коронавирус выявлен у 980 сотрудников ФСИН и 238 заключенных

Коронавирусная инфекция выявлена у 980 сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний и 238 заключенных, сообщили в понедельник в пресс-службе ведомства.

«На сегодняшний день количество лабораторно подтвержденных случаев заболеваний, вызванных COVID-2019, среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных составляет 238 случаев, среди сотрудников и работников ведомства — 980 случаев», — уточнили во ФСИН.

Таким образом, за последние две недели (с 13 мая) выявлены 93 новых случая заболевания COVID-19 у заключенных и 363 случая у сотрудников ФСИН. В ведомстве сообщили, что при этом выздоровели 87 человек из числа подозреваемых, обвиняемых, осужденных и 405 сотрудников уголовно-исполнительной системы (УИС).

«По состоянию на 25 мая в 47 территориальных органах ФСИН России среди подозреваемых, обвиняемых, осужденных, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, не зарегистрировано ни одного случая заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией COVID-19», — сообщили во ФСИН.

В их числе управления ФСИН по Забайкальскому, Камчатскому, Приморскому, Хабаровскому, Алтайскому, Краснодарскому, Ставропольском краям, Ханты-Мансийскому автономному округу, Республикам Алтай, Тыва, Хакасия, Бурятия, Саха (Якутия), Коми, Адыгея, Калмыкия, Ингушетия, Мордовия, Татарстан, Удмуртия, по КЧР, Чеченской Республике, Республике Крым и Севастополю, а также по Ульяновской, Курганской, Иркутской, Томской, Амурской, Магаданской, Сахалинской, Архангельской, Вологодской, Калининградской, Брянской, Воронежской, Ивановской, Костромской, Липецкой, Смоленской, Тамбовской, Астраханской, Волгоградской, Ростовской, Кировской, Нижегородской, Самарской и Кемеровской областям.

Во ФСИН сообщили, что в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы проведено более 52 тыс. лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию, из них более 24 тыс. проведено в лабораториях УИС. С 13 мая проведено 17 тыс. исследований на коронавирус у заключенных и сотрудников ФСИН. «В сложившейся ситуации Федеральная служба исполнения наказаний организует все необходимые меры по предупреждению распространения заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией, в учреждениях УИС. Организован комплекс необходимых санитарно-противоэпидемических мероприятий, осуществляется круглосуточный мониторинг и контроль за эпидемиологической ситуацией в учреждениях», — отметили в ведомстве.

В учреждениях УИС проведено более 52 тыс. лабораторных исследований на COVID-19, в том числе более 24 тыс. в лабораториях УИС.

С целью недопущения заболеваемости среди подозреваемых, обвиняемых, осужденных и сотрудников УИС новой коронавирусной инфекцией во всех подразделениях УФСИН России по Москве реализуется в полном объеме комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий. Кроме того, принимаются дополнительные меры по профилактике заболеваемости.

Появившаяся в СМИ информация о 50 заключенных различных столичных СИЗО, которые заразились коронавирусной инфекцией не соответствует действительности. Лица, с подозрением на вирусную инфекцию, содержатся в отдельном корпусе на базе СИЗО-1 УФСИН России по Москве. За ними организовано постоянное медицинское наблюдение.

На сегодняшний день в следственных изоляторах УФСИН России по Москве содержатся 2 человека с подтвержденным диагнозом COVID-19. Они находятся в больнице МСЧ-77 ФСИН России. Заболевание протекает в легкой форме, сообщили в пресс-службе ведомства.