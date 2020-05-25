«Встретились два одиночества»: в Бердске столкнулись иномарки

Обоими транспортными средствами управляли девушки.
Обоими транспортными средствами управляли девушки.
Несущественное, с точки зрения суммы нанесённого ущерба, ДТП произошло под вечер сегодня, 25 мая, на улице Горького в районе магазина «Сто совят». Двигаясь задним ходом, седан Suzuki Liana въехал своим задним бампером в аналогичный бампер универсала Nissan AD.
За рулём обоих авто оказались девушки. ДТП обошлось без пострадавших.
— Просто встретились два одиночества, — прокомментировали произошедшее сайту «Свидетель» участники инцидента.
И всё же виновником столкновения двух авто с материальным ущербом аварийные комиссары признали водительницу Suzuki.