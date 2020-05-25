«Встретились два одиночества»: в Бердске столкнулись иномарки
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«Встретились два одиночества»: в Бердске столкнулись иномарки

8:45:055/25/2020
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Обоими транспортными средствами управляли девушки.

Несущественное, с точки зрения суммы нанесённого ущерба, ДТП произошло под вечер сегодня, 25 мая, на улице Горького в районе магазина «Сто совят». Двигаясь задним ходом, седан Suzuki Liana въехал своим задним бампером в аналогичный бампер универсала Nissan AD.

За рулём обоих авто оказались девушки. ДТП обошлось без пострадавших.

— Просто встретились два одиночества, — прокомментировали произошедшее сайту «Свидетель» участники инцидента.

И всё же виновником столкновения двух авто с материальным ущербом аварийные комиссары признали водительницу Suzuki.

Источник: svidetel24.info

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