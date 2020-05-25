Суд заставил Киркорова заплатить строителям 2,3 млн рублей за ремонт в его загородном доме

Добровольно певец не пожелал рассчитываться со строительной фирмой и та подала иск. Ремонтные работы у Киркорова в Мякининской пойме завершились еще в декабре 2017 года.

Суд в Москве взыскал с Киркорова 2,3 млн руб. задолженности перед строительной фирмой

Таганский районный суд Москвы взыскал с певца Филиппа Киркорова 2,3 млн руб. задолженности в пользу строительной фирмы, занимавшейся ремонтом загородного дома артиста. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе суда.

«Исковые требования ИП Маринина Петра Владиславовича к Киркорову Филлиппу Бедросовичу о взыскании задолженности за выполненные строительные работы удовлетворены частично, с ответчика в пользу истца взыскано 2 млн 282 тыс. 784 руб., а также государственная пошлина в размере 19 тыс. 613 руб. 92 коп.», — сказала пресс-секретарь.

По данным СМИ в декабре 2017 года строительная фирма закончила все ремонтные работы по договору в загородном доме певца в Мякининской пойме. Однако позже руководитель фирмы подал исковое заявление, согласно которому Киркоров задолжал организации более 7 млн руб.