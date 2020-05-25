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Снимать карантин с внутреннего туризма начнут с 1 июня в России

21:19 25.05.2020 Фото: Википедии
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Правительство предлагает делать это поэтапною. Рекомендации по выходу туротрасли из изоляции опубликуют до конца мая. Падение оборота составило от 95 до 100%, а недополученные доходы, по оценке Ростуризма, достигли 1,5 трлн рублей.

Снимать карантин с внутреннего туризма начнут с 1 июня в России
Правительство начнет поэтапно снимать ограничения для внутреннего туризма с 1 июня

Правительство России начнет поэтапно снимать ограничения для внутреннего туризма с 1 июня. Об этом сообщил на совещании о перспективах восстановления туристической отрасли вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«И для нас, конечно, приоритет — это безопасный и контролируемый запуск внутреннего туризма в первой половине лета. С 1 июня правительство РФ системно и аккуратно начнет снимать ограничения. На первом этапе будут открыты санатории с медицинской лицензией. Параллельно с этим правительство работает над правилами для дальнейшего открытия туристической отрасли: отели, курорты, пляжи, круизы и так далее», — сказал он.

Рекомендации по поэтапному выходу туротрасли из карантина будут опубликованы до 1 июня.

Рекомендация воздержаться от туристических поездок за рубеж из-за пандемии коронавируса продолжает действовать.

Дословно

Мы знаем, что коронавирус нанёс тяжёлый удар по экономике. И одной из наиболее пострадавших отраслей, которая понесла колоссальные убытки, является отечественный туризм. Падение оборота составило от 95 до 100%, а недополученные доходы, по оценке Ростуризма, достигли 1,5 трлн рублей.

В отрасли непосредственно задействованы 2,5 миллиона человек, которые находятся сейчас под угрозой потерять работу. А если считать со смежными отраслями, это более 7 миллионов человек.

При этом мы знаем, что эта индустрия в последние годы очень динамично развивалась – встала, можно сказать, на рельсы. И не просто конкурировала с мировыми туристическими продуктами, но даже и выигрывала в этой конкуренции. Мы знаем, что на многие наши знаменитые курорты, например в Сочи, Красную Поляну, очень сложно попасть в сезон.

Правительство направляет свои усилия на заботу о жизни и здоровье наших граждан, финансовые и управленческие усилия – на создание безопасного отдыха для наших граждан в своей стране. Контроль соблюдения этих правил обеспечит Роспотребнадзор. И для нас, конечно, приоритет – это безопасный и контролируемый запуск внутреннего туризма в первой половине лета.

С 1 июня Правительство системно и аккуратно начнёт снимать ограничения. На первом этапе будут открыты санатории с медицинской лицензией. Параллельно с этим Правительство работает над правилами для дальнейшего открытия туристической отрасли: отели, курорты, пляжи, круизы и так далее.

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