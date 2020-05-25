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За секс с 15-летним школьником учительница-совратительница получила 2,5 года условно в Астрахани

21:37 25.05.2020 Фото: НТВ
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Следователям удалось доказать, что видео, на котором запечатлена интимная связь 35-летнего педагога с 9-классником является подлинной. Осужденная Екатерина Савинова имела титул «Учитель года».

За секс с 15 летним школьником учительница совратительница получила 2,5 года условно в Астрахани
Совратившая школьника учительница получила условный срок

Суд в Астрахани приговорил местную жительницу к двум годам и шести месяцам лишения свободы условно за сексуальную связь с 15-летним школьником.

Как сообщили в СК, также учительницу лишили права заниматься преподавательской деятельностью сроком на 5 лет.
«Следствием и судом установлено, что с ноября 2019 года по февраль 2020 года учительница вступила в половую связь с подростком, а также совершала в отношении него развратные действия».

В феврале этого года в местных СМИ появилась информация об интимной связи 15-летнего девятиклассника с 35-летней учительницей. Уголовное дело было возбуждено по результатам доследственной проверки СК.

Поводом для этого стала видеозапись, которую подростки опубликовали в соцсетях. Видео сразу стало вирусным.

Видео снимали на перемене сквозь щель между полом и дверью одного из кабинетов, и, как говорят в школе, делали это специально, передает НТВ. Якобы таким образом подростки хотели шантажировать преподавателя, но Савинова на шантаж не поддалась.

Видеозапись изучали в СК, где провели проверку. Сотрудники школы ушли в глухую оборону. Комментировать скандал, в котором фигурирует имя бывшей коллеги, отказывается как руководство, так и другие педагоги. Более того, старшеклассники в один голос твердят, что Екатерину Савинову они якобы не знают. Будто и не вела эта женщина никогда ни уроков биологии, которые так нравились всем ученикам, ни дополнительных занятий.

Директор — педагог с двадцатилетним стажем приняла решение уволиться. Покинуть кресло Лилии Гороховой все равно пришлось бы. Ведь это она, мягко говоря, недоглядела за подчиненной.

Родители учеников тем временем по кадрам разобрали скандальную видеозапись. Одни рассмотрели признаки плохого монтажа, другие ругают подростков, которые наверняка знали о школьном романе и скрывали его.

Мать школьника: «Такое ощущение, что это все сценарий, тем более что учитель является „Учителем года“. Возможно она чем-то не угодила детям или родителям. Тем более это 9 класс. Я не верю, что это может быть на самом деле».

Все это действительно произошло с педагогом, которого безмерно уважали коллеги. К тому же Савинова — абсолютный лауреат конкурса «Учитель года — 2019». Но одна из ее учениц призналась, что педагог действительно часто позволяла излишне фривольное общение.

Ученица: «Относилась, когда оценки ставила, неравноправно. К мальчикам добрее, чем к девочкам была. Обнимала, бывало. Дети поднимали ее на руки, которые девятиклассники и десятиклассники. Заигрывали».

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От редакции

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Raven, 25 мая 2020 21:59
Её не осуждаю. Осуждаю пацана за то что допустил съемку на видео.

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