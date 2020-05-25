Стремительно растет заболеваемость COVID-19 в Сибири. На 4-м месте Новосибирская область в СФО

На первом месте среди регионов Сибири — Республика Тыва. Здесь на 100 тысяч жителей — 220,5 случая коронавирусной инфекции. За неделю уровень заболеваемости здесь возрос в 2,3 раза.

Новосибирская область держит 4-е место в СФО по заболеваемости на 100 тысяч населения по итогам недели

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом подготовил рейтинг регионов по числу случаев коронавирусной инфекции на 100 тысяч человек — на 25 мая.

Заболеваемость на 100 тысяч человек — один из важнейших показателей состояния здоровья граждан. Этот индекс дает объективную картину заболеваемости относительно плотности населения на данной территории. Это основа планирования лечебно-профилактических мероприятий.

Специалисты ИЦК сообщили «Курьер. Среда. Бердск»: уровень заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения в России не спадает. Наоборот, за неделю он существенно возрос (на 42,7 пункта), и сегодня достигает 240,7 пунктов. Однако в общемировом рейтинге Россия вновь переместилась на 3-е место в мире по числу подтвержденных случаев коронавируса. Неделю назад наша страна была на втором месте после США, но теперь вперед «вырвалась» Бразилия.

25 мая в РФ зарегистрирован0 353 тысячи 427 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция». В СФО по данным ИЦК на 25 мая, общий прирост составляет 84,42 случая на 100 тысяч человек. Этот показатель значительно возрос, несмотря на существенное отставание от общероссийских цифр. Ухудшение произошло из-за продолжающегося роста числа заболевших во всех сибирских регионах.

Новосибирская область остается на 4-м месте, уступая Тыве, Хакасии и Красноярскому краю. Сегодня прирост в Новосибирской области составляет 79,5 случая на 100 тысяч человек. Этот показатель стал еще выше, чем за прошлую неделю — на 20,2 пункта. На первом месте в СФО — Республика Тыва. Здесь на 100 тысяч жителей — 220,5 случая коронавирусной инфекции. За неделю уровень заболеваемости здесь возрос в 2,3 раза. Самый благополучный регион СФО — вновь Кузбасс: на 100 тысяч человек тут 15,5 случая COVID-19.