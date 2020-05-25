25.05
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

Стремительно растет заболеваемость COVID-19 в Сибири. На 4-м месте Новосибирская область в СФО

22:04 25.05.2020 Фото: ИЦК
0

На первом месте среди регионов Сибири — Республика Тыва. Здесь на 100 тысяч жителей — 220,5 случая коронавирусной инфекции. За неделю уровень заболеваемости здесь возрос в 2,3 раза.

Стремительно растет заболеваемость COVID 19 в Сибири. На 4 м месте Новосибирская область в СФО
Новосибирская область держит 4-е место в СФО по заболеваемости на 100 тысяч населения по итогам недели
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Стремительно растет заболеваемость COVID 19 в Сибири. На 4 м месте Новосибирская область в СФО

Стремительно растет заболеваемость COVID-19 в Сибири. На 4-м месте Новосибирская область в СФОИспытали на себе вакцину от COVID-19 ученые центра Гамалеи и нашли антителаЕщё 1335 новостей

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом подготовил рейтинг регионов по числу случаев коронавирусной инфекции на 100 тысяч человек — на 25 мая.

Заболеваемость на 100 тысяч человек — один из важнейших показателей состояния здоровья граждан. Этот индекс дает объективную картину заболеваемости относительно плотности населения на данной территории. Это основа планирования лечебно-профилактических мероприятий.

Специалисты ИЦК сообщили «Курьер. Среда. Бердск»: уровень заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения в России не спадает. Наоборот, за неделю он существенно возрос (на 42,7 пункта), и сегодня достигает 240,7 пунктов. Однако в общемировом рейтинге Россия вновь переместилась на 3-е место в мире по числу подтвержденных случаев коронавируса. Неделю назад наша страна была на втором месте после США, но теперь вперед «вырвалась» Бразилия.

25 мая в РФ зарегистрирован0 353 тысячи 427 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция». В СФО по данным ИЦК на 25 мая, общий прирост составляет 84,42 случая на 100 тысяч человек. Этот показатель значительно возрос, несмотря на существенное отставание от общероссийских цифр. Ухудшение произошло из-за продолжающегося роста числа заболевших во всех сибирских регионах.

Новосибирская область остается на 4-м месте, уступая Тыве, Хакасии и Красноярскому краю. Сегодня прирост в Новосибирской области составляет 79,5 случая на 100 тысяч человек. Этот показатель стал еще выше, чем за прошлую неделю — на 20,2 пункта. На первом месте в СФО — Республика Тыва. Здесь на 100 тысяч жителей — 220,5 случая коронавирусной инфекции. За неделю уровень заболеваемости здесь возрос в 2,3 раза. Самый благополучный регион СФО — вновь Кузбасс: на 100 тысяч человек тут 15,5 случая COVID-19.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Как погода приходит к нам с запада с опозданием?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскПротив исправительного центра собрали 8380 подписей в Бердске. Сбор идет до 30 мая, список отправят Путину
22:40 25-05-2020
Против исправительного центра собрали 8380 подписей в Бердске. Сбор идет до 30 мая, список отправят Путину
БердскНаходится в СИЗО сын депутата-единоросса Михаила Овсепяна из Бердска за удар ножом HR-специалиста в Академгородке до 29 мая 3
22:30 25-05-2020
Находится в СИЗО сын депутата-единоросса Михаила Овсепяна из Бердска за удар ножом HR-специалиста в Академгородке до 29 мая
Сильнейшая магнитная буря в мае 2020 года: дата бури и как уберечь себя от последствий 134
22:28 25-05-2020
Сильнейшая магнитная буря в мае 2020 года: дата бури и как уберечь себя от последствий
Голую убитую 22-летнюю кубинку нашли возле мусорного бака в Москве. Ее угрожали расчленить
22:27 25-05-2020
Голую убитую 22-летнюю кубинку нашли возле мусорного бака в Москве. Ее угрожали расчленить
Дрифтеры заколебали ежедневными шлифованиями шин в 2+ ночи 1
22:20 25-05-2020
Дрифтеры заколебали ежедневными шлифованиями шин в 2+ ночи
БердскПомоги оставшимся без еды и денег: Открыт сбор денег на помощь в коронавирус жителям Бердска 1
22:20 25-05-2020
Помоги оставшимся без еды и денег: Открыт сбор денег на помощь в коронавирус жителям Бердска
БердскЗакройте форточки и берегите головы: Штормовой ветер, гроза и ливни придут в Бердск 26 мая. Резко похолодает 2
22:20 25-05-2020
Закройте форточки и берегите головы: Штормовой ветер, гроза и ливни придут в Бердск 26 мая. Резко похолодает
Закрыли на карантин деревню из-за семи заразившихся коронавирусом в Омской области
22:07 25-05-2020
Закрыли на карантин деревню из-за семи заразившихся коронавирусом в Омской области
Стремительно растет заболеваемость COVID-19 в Сибири. На 4-м месте Новосибирская область в СФО
22:04 25-05-2020
Стремительно растет заболеваемость COVID-19 в Сибири. На 4-м месте Новосибирская область в СФО
Испытали на себе вакцину от COVID-19 ученые центра Гамалеи и нашли антитела 4
22:03 25-05-2020
Испытали на себе вакцину от COVID-19 ученые центра Гамалеи и нашли антитела