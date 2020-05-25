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Дрифтеры заколебали ежедневными шлифованиями шин в 2+ ночи

22:20 25.05.2020
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И так бессонница мучает, когда же это закончится. Полиции спать не мешает разве?

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Павел:
Здравствуйте. Раз вроде эта тема подымалась, но результатов нет. Дрифтеры заколебали ежедневными шлифованиями шин в 2+ ночи. И так бессонница мучает, когда же это закончится. Полиции спать не мешает разве? Патрули выводить в парке надобно.

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От редакции

Как моно решить?

Boeing 777-300ER, 25 мая 2020 22:44
Да, что площадь, эти уроды по Ленина ночью гоняют на огромных скоростях. ГАИ где? Там штрафов можно каждую ночь собирать тоннами. За неделю месячный план выполнишь.

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