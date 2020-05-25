И так бессонница мучает, когда же это закончится. Полиции спать не мешает разве?

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Павел:

Здравствуйте. Раз вроде эта тема подымалась, но результатов нет. Дрифтеры заколебали ежедневными шлифованиями шин в 2+ ночи. И так бессонница мучает, когда же это закончится. Полиции спать не мешает разве? Патрули выводить в парке надобно.