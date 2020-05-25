В рубрику «Сообщи свои новости» написала Мария:
Почему у нас в городе контролируют только рынок? Почему работают все остальные ТЦ, Колорлон? Сегодня рекордное количество заболевших, а там — толпы.
Город бьет рекорды по COVID-19: почему работают ТЦ, например, Колорлон? А вот контроль только за рынком?
23:55 25.05.2020
Сегодня рекордное количество заболевших, а там — толпы.
В рубрику «Сообщи свои новости» написала Мария:
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От редакции
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Город бьет рекорды по COVID-19: почему работают ТЦ, например, Колорлон? А вот контроль только за рынком?
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