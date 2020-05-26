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Фотомарафон «Моя любимая сестра, мой любимый брат!»

17:56 26.05.2020 Фото: www.pexels.com
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Фотоснимки сестер и братьев мы разместим на сайте www.kurer-sreda.ru, в группе ВКонтакте. 

Фотомарафон «Моя любимая сестра, мой любимый брат!»
Присылайте снимки своих сестер и братьев — и не обязательно родных. Возраст — любой. Могут просто родители выслать своих детей
Сюжет: Фотомарафоны
Фотомарафон «Моя любимая сестра, мой любимый брат!»

Фотомарафон «Моя любимая сестра, мой любимый брат!»Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» на сайте kurer-sreda.ruЕщё 66 новостей

Дорогие читатели!  Фотомарафоны стали популярной рубрикой и мы вновь решили запустить новый фотомарафон «Моя любимая сестра, мой любимый брат!». Присылайте снимки своих сестер и братьев — и не обязательно родных. Возраст — любой. Могут просто родители выслать своих детей.  Возможно, у кого-то из них скоро день рождения?! И вы сможете сделать необычный подарок, разместив фото на сайте в день рождения!  Фотоснимки сестер и братьев мы разместим на сайте www.kurer-sreda.ru , в группе ВКонтакте.

Чтобы участвовать в проекте, вам нужно выслать фото сестры или брата (или нескольких сестер и братьев) нам на почту bkurer@mail.ru с пометкой «Моя любимая сестра, мой любимый брат!».

Присылая фото на bkurer@mail.ru, вы даете согласие на его публикацию на всех площадках редакции, а так же публикацию имени/фамилии.

Фотомарафон «Моя любимая сестра, мой любимый брат!»

Таисия и Варвара. С сестрой некогда скучать!

Фотомарафон «Моя любимая сестра, мой любимый брат!»

Сестрички Дашенька и Юличка

Фотомарафон «Моя любимая сестра, мой любимый брат!»

Плиговка Ирина

Фотомарафон «Моя любимая сестра, мой любимый брат!»

Брат Алексей и сестра Полина

Фотомарафон «Моя любимая сестра, мой любимый брат!»

Моя любимая сестра и брат

Фотомарафон «Моя любимая сестра, мой любимый брат!»

Моя любимая сестра и брат_

Фотомарафон «Моя любимая сестра, мой любимый брат!»

Фотомарафон «Моя любимая сестра, мой любимый брат!»

Моя любимая сестра-мой любимый брат

Фотомарафон «Моя любимая сестра, мой любимый брат!»

Сестрёнки Валерия и Анастасия

Фотомарафон «Моя любимая сестра, мой любимый брат!»

Мой любимый брат,моя любимая сестра

Фотомарафон «Моя любимая сестра, мой любимый брат!»

Мой любимый брат,моя любимая сестра

Фотомарафон «Моя любимая сестра, мой любимый брат!»

Старший брат Руслан и его любимый младший братик Степан

Фотомарафон «Моя любимая сестра, мой любимый брат!»

Моя любимая сестренка Настенька))

Фотомарафон «Моя любимая сестра, мой любимый брат!»

Фотомарафон «Моя любимая сестра, мой любимый брат!»

Софья(сестрёнка) и Константин (братик)

Фотомарафон «Моя любимая сестра, мой любимый брат!»

Три родные сестрёнки Мария Арина Татьяна

Фотомарафон «Моя любимая сестра, мой любимый брат!»

Вячеслав 15 лет. Ксения 5 лет

Фотомарафон «Моя любимая сестра, мой любимый брат!»

Моя любимая сестрёнка Малена

Фотомарафон «Моя любимая сестра, мой любимый брат!»

Лютовы Степан и Александр

Фотомарафон «Моя любимая сестра, мой любимый брат!»

Глеб и Тимофей

Фотомарафон «Моя любимая сестра, мой любимый брат!»

Мой родной и любимый брат Дмитрий💋

Фотомарафон «Моя любимая сестра, мой любимый брат!»

Моя любимая сестра

Фотомарафон «Моя любимая сестра, мой любимый брат!»

Сестры Ксения и Лика Яковлевы

Фотомарафон «Моя любимая сестра, мой любимый брат!»

Сын Дима и дочка Вероника.
Хотим поучаствовать в фото марафоне

Фотомарафон «Моя любимая сестра, мой любимый брат!»

Сын Дима и дочка Вероника.
Хотим поучаствовать в фото марафоне

Фотомарафон «Моя любимая сестра, мой любимый брат!»

Сестры Виктория и Маргарита

Фотомарафон «Моя любимая сестра, мой любимый брат!»

Мой любимый брат ! Моя любимая сестра!

Фотомарафон «Моя любимая сестра, мой любимый брат!»

Владислав и Дарина

Фотомарафон «Моя любимая сестра, мой любимый брат!»

Любимая сестра Кристина

Фотомарафон «Моя любимая сестра, мой любимый брат!»

Моя любимая сестра Кристина и любимый брат Иван

Фотомарафон «Моя любимая сестра, мой любимый брат!»

Братья Карвацкие Матвей и Добрыня

Фотомарафон «Моя любимая сестра, мой любимый брат!»

Далёкие 90е, сестра Таня, брат Антон

Фотомарафон «Моя любимая сестра, мой любимый брат!»

Сестрица Алёнушка и два брата Егор и Илья

Фотомарафон «Моя любимая сестра, мой любимый брат!»

Сестра Ирина,брат Андрей

Фотомарафон «Моя любимая сестра, мой любимый брат!»

Брат Алексей, сестра Елизавета и младшая сестра Софья

Фотомарафон «Моя любимая сестра, мой любимый брат!»

Мой любимый брат, Артём!

Фотомарафон «Моя любимая сестра, мой любимый брат!»

Я Ксения и мой любимый брат Георгий

Фотомарафон «Моя любимая сестра, мой любимый брат!»

Сестры Настя и Лиза

Фотомарафон «Моя любимая сестра, мой любимый брат!»

сестра с братом Настя и Никита

Фотомарафон «Моя любимая сестра, мой любимый брат!»

сестра Лера,брат Саша.Папа Сергей

Фотомарафон «Моя любимая сестра, мой любимый брат!»

сестра Лера,брат Саша.Папа Сергей

Фотомарафон «Моя любимая сестра, мой любимый брат!»

Моя сестрёнка) Егорова Ирина))

Фотомарафон «Моя любимая сестра, мой любимый брат!»

я с двоюродной сестрой Катей ее папу зовут Сергей Журавский

Фотомарафон «Моя любимая сестра, мой любимый брат!»

я и мой двоюродный брат Антон его папу зовут Сергей Журавский

Фотомарафон «Моя любимая сестра, мой любимый брат!»

я и мой родной старший брат Иван, нашего папу зовут Юрий Самусь

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От редакции

Ждем фото! Порадуйте своих близких!

Последний барак на фергане, 10 апреля 2020 16:40
Яковлевы прям звезды курьера
a.danilov, 10 апреля 2020 16:48
Ну, симпатичные девушки и фото хорошие))

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