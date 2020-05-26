Вакансии для жителей Бердска: Новосибирская птицефабрика приглашает на работу

Новосибирская птицефабрика приглашает на работу:
Официальное трудоустройство, своевременная заработная плата, полный социальный пакет, иногородним предоставляется общежитие.
Новосибирская птицефабрика
ВНИМАНИЕ! ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:
-водитель (кат. Е) , график сменный, з/п 35000руб.
-водитель ( кат.С.D), график сменный, з/п 25000руб.
-тракторист, график сменный, з/п 25000руб.
-мастер колбасного цеха, график 5/2, з/п 23000руб.
-мастер цеха переработки, график 2/2, з/п 28000руб.
.-ветеринарный врач, график 5/2, з/п от 30000руб.
-менеджер по приему и обработке заказов, график 5/2, з/п 23000руб.
-бухгалтер, график 5/2, з/п 24000руб.
-бухгалтер-фактуровщик,график 5/2, з/п 25000руб.
-бухгалтер расчетной группы, график 5/2, з/п 25000руб.
-инспектор СБ и охраны, график сменный, з/п 23000руб.
-прессовщик-формовщик, график 5/2, з/п 28000руб.
-укладчик-упаковщик, график сменный, з/п 25000руб.
-старший ветеринарный лаборант, график 5/2, з/п 21500руб.
-рабочие на производство, график 2/2, з/п 28000руб.
-оператор птицефабрик и механизированнных ферм, гарфик 5/2 скользящий, з/п от 20000руб.
-птицевод, график 5/2 , з/п 20000руб.
-слесарь-сантехник, график 5/2, з/п от 18000руб
-учетчик, график 2/2, з/п 25000руб.
-слесарь КИПиА, график 5/2, з/п от 25000руб.
-слесарь-ремонтник, график 5/2, з/п 25000руб.
-кладовщик 2/2, з/п 20000руб.
Новосибирская область, Искитимский район, ст. Евсино, АО «Новосибирская птицефабрика», дополнительная информация по телефонам:
8-983-120-90-80, 8(383) 239-20-10
Служебный транспорт: Искитим, Улыбино, Легостаево, Гусельникова, Линево, Черепаново, Таскаево, Листвянка, Ургун, Лебедевка.
Официальное трудоустройство, своевременная заработная плата, полный социальный пакет, иногородним предоставляется общежитие.