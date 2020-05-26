Вакансии для жителей Бердска: Новосибирская птицефабрика приглашает на работу

Официальное трудоустройство, своевременная заработная плата, полный социальный пакет, иногородним предоставляется общежитие.

Новосибирская птицефабрика приглашает на работу: Официальное трудоустройство, своевременная заработная плата, полный социальный пакет, иногородним предоставляется общежитие. Новосибирская птицефабрика ВНИМАНИЕ! ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ: -водитель (кат. Е) , график сменный, з/п 35000руб. -водитель ( кат.С.D), график сменный, з/п 25000руб. -тракторист, график сменный, з/п 25000руб. -мастер колбасного цеха, график 5/2, з/п 23000руб. -мастер цеха переработки, график 2/2, з/п 28000руб. .-ветеринарный врач, график 5/2, з/п от 30000руб. -менеджер по приему и обработке заказов, график 5/2, з/п 23000руб. -бухгалтер, график 5/2, з/п 24000руб. -бухгалтер-фактуровщик,график 5/2, з/п 25000руб. -бухгалтер расчетной группы, график 5/2, з/п 25000руб. -инспектор СБ и охраны, график сменный, з/п 23000руб. -прессовщик-формовщик, график 5/2, з/п 28000руб. -укладчик-упаковщик, график сменный, з/п 25000руб. -старший ветеринарный лаборант, график 5/2, з/п 21500руб. -рабочие на производство, график 2/2, з/п 28000руб. -оператор птицефабрик и механизированнных ферм, гарфик 5/2 скользящий, з/п от 20000руб. -птицевод, график 5/2 , з/п 20000руб. -слесарь-сантехник, график 5/2, з/п от 18000руб -учетчик, график 2/2, з/п 25000руб. -слесарь КИПиА, график 5/2, з/п от 25000руб. -слесарь-ремонтник, график 5/2, з/п 25000руб. -кладовщик 2/2, з/п 20000руб. Новосибирская область, Искитимский район, ст. Евсино, АО «Новосибирская птицефабрика», дополнительная информация по телефонам: 8-983-120-90-80, 8(383) 239-20-10 Служебный транспорт: Искитим, Улыбино, Легостаево, Гусельникова, Линево, Черепаново, Таскаево, Листвянка, Ургун, Лебедевка. Официальное трудоустройство, своевременная заработная плата, полный социальный пакет, иногородним предоставляется общежитие.

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