26.05
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Вакансии для жителей Бердска: Новосибирская птицефабрика приглашает на работу

13:20 26.05.2020
9

Официальное трудоустройство, своевременная заработная плата, полный социальный пакет, иногородним предоставляется общежитие.

Новосибирская птицефабрика приглашает на работу:

Официальное трудоустройство, своевременная заработная плата, полный социальный пакет, иногородним предоставляется общежитие.

Новосибирская птицефабрика

ВНИМАНИЕ! ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:

-водитель (кат. Е) , график сменный, з/п 35000руб.

-водитель ( кат.С.D), график сменный, з/п 25000руб.

-тракторист, график сменный, з/п 25000руб.

-мастер колбасного цеха, график 5/2, з/п 23000руб.

-мастер цеха переработки, график 2/2, з/п 28000руб.

.-ветеринарный врач, график 5/2, з/п от 30000руб.

-менеджер по приему и обработке заказов, график 5/2, з/п 23000руб.

-бухгалтер, график 5/2, з/п 24000руб.

-бухгалтер-фактуровщик,график 5/2, з/п 25000руб.

-бухгалтер расчетной группы, график 5/2, з/п 25000руб.

-инспектор СБ и охраны, график сменный, з/п 23000руб.

-прессовщик-формовщик, график 5/2, з/п 28000руб.

-укладчик-упаковщик, график сменный, з/п 25000руб.

-старший ветеринарный лаборант, график 5/2, з/п 21500руб.

-рабочие на производство, график 2/2, з/п 28000руб.

-оператор птицефабрик и механизированнных ферм, гарфик 5/2 скользящий, з/п от 20000руб.

-птицевод, график 5/2 , з/п 20000руб.

-слесарь-сантехник, график 5/2, з/п от 18000руб

-учетчик, график 2/2, з/п 25000руб.

-слесарь КИПиА, график 5/2, з/п от 25000руб.

-слесарь-ремонтник, график 5/2, з/п 25000руб.

-кладовщик 2/2, з/п 20000руб.

Новосибирская область, Искитимский район, ст. Евсино, АО «Новосибирская птицефабрика», дополнительная информация по телефонам:

8-983-120-90-80, 8(383) 239-20-10

Служебный транспорт: Искитим, Улыбино, Легостаево, Гусельникова, Линево, Черепаново, Таскаево, Листвянка, Ургун, Лебедевка.

Официальное трудоустройство, своевременная заработная плата, полный социальный пакет, иногородним предоставляется общежитие.

Мнение читателей
4
1
4
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

Последние новости

Как одеться к выпускному вечеру 2020 детям и родителя, стильные и не избитые идеи
14:56 26-05-2020
Как одеться к выпускному вечеру 2020 детям и родителя, стильные и не избитые идеи
БердскРасписание движения автобусов и маршруток по г. Бердску
14:50 26-05-2020
Расписание движения автобусов и маршруток по г. Бердску
Бердск8 915 новых зараженных выявлено за сутки в России. Всего больны 362 342 человека на 26 мая
14:45 26-05-2020
8 915 новых зараженных выявлено за сутки в России. Всего больны 362 342 человека на 26 мая
Съел всю капусту бесстрашный заец-обжора. Дачники не могут поймать пушистого воришку в Новосибирске
14:30 26-05-2020
Съел всю капусту бесстрашный заец-обжора. Дачники не могут поймать пушистого воришку в Новосибирске
БердскДеньги на руки: Материнский капитал обналичить за 40 000 рублей предлагает кооператив в Бердске. Наличка незаконна, заявил Роман Сивак
14:15 26-05-2020
Деньги на руки: Материнский капитал обналичить за 40 000 рублей предлагает кооператив в Бердске. Наличка незаконна, заявил Роман Сивак
Полетели отдыхать? Обрушили цены на перелеты в июне авиакомпании в пандемию коронавируса в России 1
14:00 26-05-2020
Полетели отдыхать? Обрушили цены на перелеты в июне авиакомпании в пандемию коронавируса в России
Похудеть на 6 килограмм за месяц поможет диета 80/20
13:58 26-05-2020
Похудеть на 6 килограмм за месяц поможет диета 80/20
Сильнейшая магнитная буря в мае 2020 года: дата бури и как уберечь себя от последствий 149
13:50 26-05-2020
Сильнейшая магнитная буря в мае 2020 года: дата бури и как уберечь себя от последствий
БердскЗатопило подвал в ТЦ "Европа" Бердска: продавцы вылавливают вещи, косметику - нанесен большой ущерб
13:49 26-05-2020
Затопило подвал в ТЦ
Горячие споры и обвинение в сексизме вызвали размеры карманов женских брюк
13:46 26-05-2020
Горячие споры и обвинение в сексизме вызвали размеры карманов женских брюк