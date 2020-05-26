26.05
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

«Вы по нам проедете»: Тараном проехали по тротуару и чуть не сбили пешеходов водители ВАЗ из-за раскопанной ул. Лунной в Бердске. Смотрите видео перепалки

13:17 26.05.2020, Марина Волкова Фото: стоп-кадр с видео
34 15

Инцидент произошел вчера, 24 мая. Бердчане выгуливали собак, когда прямо на них поехали две машины по тротуару. Мужчины уговаривали людей пропустить их, но горожане выстроились баррикадой.

Вы по нам проедете: Тараном проехали по тротуару и чуть не сбили пешеходов водители ВАЗ из за раскопанной ул. Лунной в Бердске. Смотрите видео перепалки
Отъезжая назад, водитель чуть не наехали на группу людей

Вчера, 24 мая, житель Бердска Алексей Герасименко прислал в группу «Курьер. Среда. Бердск» соцсети «Вконтатке» видео с нарушением правил дорожного движения на раскопанной из-за коммунальной аварии ул. Лунной в Бердске.

— Это вообще уже офигеть! Это как понимать? Смотрите, вообще в наглую, это что? Вот класс! Это как понимать? Ну-ка дай номерок сниму, — говорит женщина на видео.

Двое водителей на ВАЗ решили объехать аварию на ул. Лунной прямо по тротуару. Женщина предложила автовладельцам проехать в объезд.

Напомним, траншею в 5 метров после ремонта теплотрассы на ул. Лунная засыпали 21 мая. 5-метровая яма зияла здесь неделю. Коммунальщики обещали открыть дорогу 22 мая. Однако этого не произошло.

Огромная яма на ул. Луной у дома №54 появилась 14 мая. В ходе гидравлических испытаний сетей от котельной «Новой» выявился дефект на магистральной трубе. КБУ приступил к аварийно-восстановительным работы на теплосети в районе остановки «Семь Ветров». Коммунальщики заменили участок порядка 30 метров «сотой» трубы. В течение недели работы будут закончены, пообещал в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» замдиректора КБУ по строительству и общим вопросам Александр Алексеенко.

Из-за того, что вырыли 5-метровый котлован прямо на проезжей части, изменили маршруты общественного транспорта, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

-Дайте мы, пожалуйста, проедем? — спрашивают водители у людей, ставших баррикадой перед автомобилем.

— По тротуару, где ходят люди? Нет, нельзя, тут все закрыто! Мальчики, завтра это все будет в интернете. Объезжайте! Да потому что перекопано и дорога закрыта. Мы тут стоим, вы по нам поедете? Езжайте отсюда. Вы понимаете о том, что вам будет штраф? — недоумевает бердчанка.

На последних кадрах видео видно, как, сдавая назад, один из водителей «девятки», чуть не сбил группу пешеходов. В итоге, ребята все-таки уехали с тротуара, но срезали путь по своему усмотрению.

— Еще и людей чуть не сбили. Вообще зашибись! Оригинально, — подытожила бердчанка, снимающая на видео путешествия водителей на ВАЗ.

Автор видео Алексей Герасименко

Мнение читателей
4
11
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Обнаглели?

Алексей, 25 мая 2020 13:05
приятно удивлён как бердчане встали на защиту своих прав.снимаю шляпу перед ними!это уже похоже на менталитет французов-им увеличили цены на бензин и они вышли на улицы Парижа.Молодцы!Но некоторые криминальные типы напишут-вот стучат в ГАИ.А стучать это значит только сдавать членов своей шайки или трудового коллектива.А здесь неравнодушные люди борются за право не быть сбитыми на тротуаре.
Аноним, 25 мая 2020 14:07
Алексей-то молодец, но причём здесь французы? Я вот тоже регулярно гоняю и делаю замечания хулиганам различного толка, но на улицу в случае повышения цен на бензин не пойду.
Аноним, 25 мая 2020 14:23
Если Вы в России выйдете на улицу защищать свои права, то, есть такая организация как национальная гвардия, представители которой с помощью демократизаторов (дубинок) покажут всю сущность демократии в нашей стране...
Аноним, 25 мая 2020 14:38
погодите, в данном случае они боролись за право быть сбитыми. зачем вы с ног на голову переворачиваете?
Raven, 25 мая 2020 16:04
Французов организовали, выделили финсредства, прикрепили к группам протестующих специально обученных на уличные протесты людей. И есть такое подозрение, что организованы они были извне, когда Макрон начал уклоняться от генерального курса одной "сверхдержавы".
Аноним, 25 мая 2020 22:57
Голосок на видео как у какой-то быдлоты, прокуренный и хорошо пропитой.
Аноним, 25 мая 2020 23:10
А гадить их собакам можно? Все обосрано собаками, негде вступить по тротуару, а также обосрали всю газонную траву, цветы и кустарники.
Аноним, 26 мая 2020 01:27
Ещё бы, так же с камерой,заставляли бы своих коллег-собачников дерьмо убирать за своими собаками - цены бы вам не было.
Аноним, 25 мая 2020 13:12
А Алексей с трешечкой пивка после 22 часов гуляет или успел купить не нарушив закон
Аноним, 25 мая 2020 14:10
Вам нужно в судмедэкспертизе себя попробовать. А сорт и градус тоже можете вот так на глаз определить?
Аноним, 25 мая 2020 14:07
Собачникам заняться нечем,
нашли себе развлечение на людей наорать.
Вместо того, чтобы организовать проезд, слабо на коммунальщиков наехать,
предпочитают скандалы инициировать.
Чел на машине медленно едет, вежливо.
a.danilov, 25 мая 2020 14:19
ПДД запрещает движение транспортных средств по тротуару. Штраф до 2 тыс. рублей. Нагло или вежливо, не важно. Его там не должно быть при любом раскладе.
Аноним, 25 мая 2020 15:01
Причём тут собачники? По тротуарам все пешеходы ходят. Вы со своими машинами сидя на *опе можете и объехать. Но нет же,вам надо срочно именно тут проехать
Людмила, 25 мая 2020 21:18
Объезд вообще-то есть, по ул. Комсомольской, здесь не перекрыто!
Аноним, 25 мая 2020 23:50
a.danilov" ПДД запрещает движение транспортных средств по тротуару. Штраф до 2 тыс. рублей. Нагло или вежливо, не важно. Его там не должно быть при любом раскладе."
a.danilov? А ничего, что собаки гадят где попало, негде вступить на тротуаре везде мины, вся газонная трава и кустарники все обгажены собаками.
Александр, 26 мая 2020 07:35
Типичное Бердское. Что за перевод "стрелок" с откровенного нарушения на владельца собаки?
Позороще.
kovalvs, 25 мая 2020 14:24
Хорошо бы увидеть реакцию ГИБДД и узнать о наказании нарушителей
BouH, 26 мая 2020 09:25
А какую реакцию вы хотите увидеть?Тротуары автомобилями заставлены,трава на газонах уже не растет,еще и щебенкой сверху присыпана,но это можно заснять на автоматический регистратор и выписать штрафы.А тут кто то пытался по тротуару объехать яму,может и не владелец авто за рулем был.Заявление в полицию наверняка не написано.Поэтому реакции не будет.Смотрите СтопХам-там за наклейку на стекло за движение по тротуару в последнем выпуске активиста привлекли за хулиганство,а водителя отпустили,мир меняется,автомобиль всё прочнее входит в нащу жизнь и пешеходы должны с этим считаться.
Анониму, 25 мая 2020 14:10, 25 мая 2020 14:33
На глаз могу определить что у Алексея нарушена координация движения
Raven, 25 мая 2020 16:06
это от возмущения
Аноним, 25 мая 2020 14:37
НВР:
да, обнаглели Алексей Герасименко и собачница. из-за них чуть людей не сбили. надо провести проверку. мы живём в обществе. если люди вежливо просят проехать и понятно, что это связано с тем, что дорогу перекопали - то зачем конфликт устраивать? если вас, собачница и Алексей Герасименко, за каждый ваш косяк на работе, дома или на улице, безапеляционно прессовать, то вы дня не выдержете. в обществе живём, надо с пониманием относиться друг к другу.
Людмила, 25 мая 2020 21:21
Объезд по ул. Космической
Аноним, 25 мая 2020 23:39
А если человек вежливо поросит нагадить вам на голову(маловедь толчков в городке)а его прижало???ДОРОГИ ДЛЯ МАШИН,ТРОТУАРЫ ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ ВСЕ ПРОСТО!
валера, 25 мая 2020 15:08
Дичь какая в Бердске происходит
Аноним, 25 мая 2020 17:25
Его тоже лешили прав за езду по тротуару
Бердчанин, 25 мая 2020 18:57
Думаю если я окажусь посреди дороги перед этим тазом он вряд ли будет сдавать назад. А тут умник проехать захотел.
Аноним, 25 мая 2020 22:22
У молодых водителей ВАЗов вместо головы кость Думать нечем Обратите внимание на молодых водителей ВАЗов даже внешность характерная Молодойводитель интеллекта ноль, о воспитании лучше не говорить
Аноним, 25 мая 2020 22:55
Голос за кадром явно не трезв))
Artik, 25 мая 2020 23:29
Обычное бердское быдло и гопники. если трутся по несколько человек - ведут себя аморально. Если по одному - то слабые закомплексованные люди...
Аноним, 26 мая 2020 00:52
НВР:
Да, обнаглели хозяева собак, когда их собаки перестанут гадить на улицах,цветах и кустарниках, идешь по тротуару и везде натыкаешься на собачьи мины.
Аноним, 26 мая 2020 09:50
Тема то не про собачников,про езду по тротуарам! И ещё ,наступив в какашку,вы живы останетесь,хоть и мало приятного с этого,а вот если на машине на вас наедут, то здоровьем то поплатитесь точно!
Аноним, 26 мая 2020 00:56
НВР:
О,классно! Хоть собаки посрут везде классно!
Аноним, 26 мая 2020 13:32
Бла-бла-бла. Подумаешь объехать люди хотели,что устроили то балаган?В интернет выложили,думаете удивили?Наверно возмущаться те,у кого машин в помине нет?Он же не днём там пытался объехать,когда полный тротуар людей.
Аноним, 26 мая 2020 14:22
А если бы это был чиновник на служебном авто, то нормально тоже?
А если дитятко депутата - то тоже норм?
Или что можно обычному мужику, другим не позволено?

Закон един: проехал по тротуару - ШТРАФ!
Нагадила собачка, а хозяин не убрал - ШТРАФ!
Только возможность выписывать штраф на основании вот таких вот любительских съемок может помочь - надо срочно вводить это в законы.
Сейчас эта запись - чисто попыхтеть в интернете и больше ничего к сожалению

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Как одеться к выпускному вечеру 2020 детям и родителя, стильные и не избитые идеи
14:56 26-05-2020
Как одеться к выпускному вечеру 2020 детям и родителя, стильные и не избитые идеи
БердскРасписание движения автобусов и маршруток по г. Бердску
14:50 26-05-2020
Расписание движения автобусов и маршруток по г. Бердску
Бердск8 915 новых зараженных выявлено за сутки в России. Всего больны 362 342 человека на 26 мая
14:45 26-05-2020
8 915 новых зараженных выявлено за сутки в России. Всего больны 362 342 человека на 26 мая
Съел всю капусту бесстрашный заец-обжора. Дачники не могут поймать пушистого воришку в Новосибирске
14:30 26-05-2020
Съел всю капусту бесстрашный заец-обжора. Дачники не могут поймать пушистого воришку в Новосибирске
БердскДеньги на руки: Материнский капитал обналичить за 40 000 рублей предлагает кооператив в Бердске. Наличка незаконна, заявил Роман Сивак
14:15 26-05-2020
Деньги на руки: Материнский капитал обналичить за 40 000 рублей предлагает кооператив в Бердске. Наличка незаконна, заявил Роман Сивак
Полетели отдыхать? Обрушили цены на перелеты в июне авиакомпании в пандемию коронавируса в России 1
14:00 26-05-2020
Полетели отдыхать? Обрушили цены на перелеты в июне авиакомпании в пандемию коронавируса в России
Похудеть на 6 килограмм за месяц поможет диета 80/20
13:58 26-05-2020
Похудеть на 6 килограмм за месяц поможет диета 80/20
Сильнейшая магнитная буря в мае 2020 года: дата бури и как уберечь себя от последствий 149
13:50 26-05-2020
Сильнейшая магнитная буря в мае 2020 года: дата бури и как уберечь себя от последствий
БердскЗатопило подвал в ТЦ "Европа" Бердска: продавцы вылавливают вещи, косметику - нанесен большой ущерб
13:49 26-05-2020
Затопило подвал в ТЦ
Горячие споры и обвинение в сексизме вызвали размеры карманов женских брюк
13:46 26-05-2020
Горячие споры и обвинение в сексизме вызвали размеры карманов женских брюк