108 продуктовых наборов развезли пожилым 65+ волонтеры, мотоциклисты, участники отряда «Кондор» и молодежного парламента в Бердске

Передача продуктовых наборов будет продолжена с 25 по 29 мая

С 20 по 21 мая волонтеры города Бердска приняли участие в общероссийской акции взаимопомощи «Мы Вместе». Цель акции — вручение продуктовых наборов пенсионерам в возрасте от 65 лет и выше. 108 продуктовых наборов было передано в эти два дня. Волонтерский корпус города Бердска благодарит за своевременное и оперативное участие в акции представителей мотоциклистов города Бердска, поисковый отряд «Кондор», председателя молодёжного парламента Новосибирской области, председателя Совета работающей молодёжи города Бердска. Передача продуктовых наборов будет продолжена с 25 по 29 мая.

Источник: berdsk.nso.ru