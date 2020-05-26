Квартиры от «СтройРегионСервис» в микрорайоне «Березовый»

Микрорайон «Березовый» — это огромный микрорайон г. Бердска с развитой инфроструктурой, зелеными площадками и добрыми людьми.
Приобретая квартиру в этом микрорайоне вы получаете не только качественную и удобную жилплощадь, но и отличный район, в котором всегда есть где прогуляться, можно сходить по магазинам или просто насладиться тихой размеренной жизнью своего «Березового» островка.
На территории микрорайона имеются:
-гаражный комплекс;
-торговые центры;
-детские площадки;
-детский клуб;
-подземные погреба и др.
«СтройРегионСервис» — 25 лет безупречной работы!
Отдел продаж ждет Вас по адресу:
г. Бердск, ул. Красная Сибирь, 107
Тел. (383 41) 3-50-50,
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Источник: Раздел ООО «СтройРегионСервис» на сайте Весь Бердск