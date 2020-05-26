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Недвижимость

Квартиры от «СтройРегионСервис» в микрорайоне «Березовый»

08:11 26.05.2020 Фото: ООО «СтройРегионСервис»
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В этом микрорайоне всегда есть где прогуляться, можно сходить по магазинам или просто насладиться тихой размеренной жизнью своего «Березового» островка.

Квартиры от СтройРегионСервис в микрорайоне Березовый
Приобретая квартиру в этом микрорайоне вы получаете не только качественную и удобную жилплощадь, но и отличный район

Микрорайон «Березовый» — это огромный микрорайон г. Бердска с развитой инфроструктурой, зелеными площадками и добрыми людьми.

Приобретая квартиру в этом микрорайоне вы получаете не только качественную и удобную жилплощадь, но и отличный район, в котором всегда есть где прогуляться, можно сходить по магазинам или просто насладиться тихой размеренной жизнью своего «Березового» островка.

На территории микрорайона имеются:

-гаражный комплекс;

-торговые центры;

-детские площадки;

-детский клуб;

-подземные погреба и др.

«СтройРегионСервис» — 25 лет безупречной работы!

Отдел продаж ждет Вас по адресу:
г. Бердск, ул. Красная Сибирь, 107
Тел. (383 41) 3-50-50,
3-50-55, 3-56-66,

(383) 214-47-45

Все объекты компании «СтройРегионСервис» представлены на сайте

www.ooocpc.ru

Источник: Раздел ООО «СтройРегионСервис» на сайте Весь Бердск

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