Квартиры от «СтройРегионСервис» в микрорайоне «Березовый»

В этом микрорайоне всегда есть где прогуляться, можно сходить по магазинам или просто насладиться тихой размеренной жизнью своего «Березового» островка.

Приобретая квартиру в этом микрорайоне вы получаете не только качественную и удобную жилплощадь, но и отличный район

Микрорайон «Березовый» — это огромный микрорайон г. Бердска с развитой инфроструктурой, зелеными площадками и добрыми людьми.

Приобретая квартиру в этом микрорайоне вы получаете не только качественную и удобную жилплощадь, но и отличный район, в котором всегда есть где прогуляться, можно сходить по магазинам или просто насладиться тихой размеренной жизнью своего «Березового» островка.

На территории микрорайона имеются:

-гаражный комплекс;

-торговые центры;

-детские площадки;

-детский клуб;

-подземные погреба и др.

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г. Бердск, ул. Красная Сибирь, 107

Тел. (383 41) 3-50-50,

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Источник: Раздел ООО «СтройРегионСервис» на сайте Весь Бердск