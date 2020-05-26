Что получит ваш ребенок от занятий танцами в студии «Parallel’?

Вы ещё сомневаетесь куда отдать ребёнка в нашем городе? Школа танца «Параллель» приглашает на занятия!

Крепкое тело, быстрый ум и творческую утонченность вашему ребенку подарят в студии «Parallel’

Ну во-первых море любви и позитива

А так же:

Выступления на городских площадках;



Съёмки в танцевальных видео;Участие в танц.баттлах (развитие фристайла) Работаю с каждым ребёнком над его импровизацией.Ежегодная поездка в лагерь;Участие в различных конкурсах по НСО и не только;Совместные просмотры спектаклей, фестивалей и разных танцевальных мероприятий.Фотосессии;Участие в мастер-классах от приглашённых профессиональных хореографов;Доп.Занятия по растяжке, акробатике, фитнесу.

Вы ещё сомневаетесь куда отдать ребёнка в нашем городе?

Школа танца «Параллель» приглашает на занятия!



Справки по телефону: 8-923-239-76-90

Источник: Раздел Студии танца «Parallel» на сайте Весь Бердск