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Образование

Что получит ваш ребенок от занятий танцами в студии «Parallel’?

09:04 26.05.2020 Фото: Студия танца "Parallel
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Вы ещё сомневаетесь куда отдать ребёнка в нашем городе? Школа танца «Параллель» приглашает на занятия!

Что получит ваш ребенок от занятий танцами в студии Parallel?
Крепкое тело, быстрый ум и творческую утонченность вашему ребенку подарят в студии «Parallel’

Ну во-первых море любви и позитива
А так же:
Выступления на городских площадках;

Съёмки в танцевальных видео;
Участие в танц.баттлах (развитие фристайла) Работаю с каждым ребёнком над его импровизацией.
Ежегодная поездка в лагерь;
Участие в различных конкурсах по НСО и не только;
Совместные просмотры спектаклей, фестивалей и разных танцевальных мероприятий.
Фотосессии;
Участие в мастер-классах от приглашённых профессиональных хореографов;
Доп.Занятия по растяжке, акробатике, фитнесу.

Вы ещё сомневаетесь куда отдать ребёнка в нашем городе?

Школа танца «Параллель» приглашает на занятия!

Справки по телефону: 8-923-239-76-90

Источник: Раздел Студии танца «Parallel» на сайте Весь Бердск

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