25.05
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Общество / Происшествия / Стиль жизни

28-летнего экстремала Алиреза Джапалаги арестовали за провокационные фото на закате

00:24 26.05.2020 Фото: alirezajapalaghy
0

Парня обвинили в совершении вульгарных действий и нарушении общественного порядка. Девушке тоже грозит подобная участь. По словам правоохранителей, в скором времени её найдут и арестуют. Ведь она к тому же нарушила исламский дресс-код.

28 летнего экстремала Алиреза Джапалаги арестовали за провокационные фото на закате

Экстремал разместил у себя на странице головокружительные кадры, где он позирует на краю многоэтажки на фоне города, утопающего в лучах заката

28-летний паркурщик Алиреза Джапалаги из Тегерана, Иран, благодаря своим безрассудности и бесстрашию собрал в «Инстаграме» аудиторию в 148 тысяч человек. Парень выкладывает фото, от которых захватывает дух, и видео, от которых сердце уходит в пятки. Однако поплатиться ему пришлось не столько за свои опасные трюки, сколько за моральную сторону происходящего.

Недавно экстремал разместил у себя на странице головокружительные кадры, где он позирует на краю многоэтажки на фоне города, утопающего в лучах заката. Компанию ему составляла девушка, одетая лишь в шорты и топ. Пара страстно обнималась и целовалась, забыв обо всём на свете. Чуть позже Алиреза закрепил произведённый эффект, выложив не менее откровенное видео, набравшее более 530 тыс. просмотров.

Однако вскоре парень рассказал, что стал получать «подозрительные звонки», где ему предлагали самому сдаться властям либо подвергнуться публичному аресту. И уже через день брат паркурщика написал, что того арестовали полицейские, приехав к нему домой.

Парня обвинили в совершении вульгарных действий и нарушении общественного порядка. Девушке тоже грозит подобная участь. По словам правоохранителей, в скором времени её найдут и арестуют. Ведь она к тому же нарушила исламский дресс-код, действующий в стране, согласно которому женщинам можно открывать на публике только лицо, кисти рук и ступни.

28 летнего экстремала Алиреза Джапалаги арестовали за провокационные фото на закатеМы выступаем против того, чтобы этот человек и его спутница нарушали нормы и вульгарно себя вели. Им придётся иметь дело с полицией и судебными органами.

Алиреза начал заниматься паркуром, когда внезапно пропал без вести его отец — экс-полицейский. По словам парня, тот исчез бесследно, а семье пришлось пройти через много трудностей, в том числе они подвергались сильному психологическому давлению. Чтобы справиться с болью и эмоциями, иранец посвятил себя экстремальному спорту, который сделал его известным в соцсетях.

Источник: life.ru

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Заслужил?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Что нужно успеть посадить в последнюю неделю мая 2020 года по лунному календарю
01:16 26-05-2020
Что нужно успеть посадить в последнюю неделю мая 2020 года по лунному календарю
Неблагоприятные дни магнитных бурь в июне 2020 года: Как вылечить метеозависимость
00:34 26-05-2020
Неблагоприятные дни магнитных бурь в июне 2020 года: Как вылечить метеозависимость
28-летнего экстремала Алиреза Джапалаги арестовали за провокационные фото на закате
00:24 26-05-2020
28-летнего экстремала Алиреза Джапалаги арестовали за провокационные фото на закате
Город бьет рекорды по COVID-19: почему работают ТЦ, например, Колорлон? А вот контроль только за рынком?
23:55 25-05-2020
Город бьет рекорды по COVID-19: почему работают ТЦ, например, Колорлон? А вот контроль только за рынком?
БердскПротив исправительного центра собрали 8380 подписей в Бердске. Сбор идет до 30 мая, список отправят Путину 1
22:40 25-05-2020
Против исправительного центра собрали 8380 подписей в Бердске. Сбор идет до 30 мая, список отправят Путину
БердскНаходится в СИЗО сын депутата-единоросса Михаила Овсепяна из Бердска за удар ножом HR-специалиста в Академгородке до 29 мая 5
22:30 25-05-2020
Находится в СИЗО сын депутата-единоросса Михаила Овсепяна из Бердска за удар ножом HR-специалиста в Академгородке до 29 мая
Сильнейшая магнитная буря в мае 2020 года: дата бури и как уберечь себя от последствий 135
22:28 25-05-2020
Сильнейшая магнитная буря в мае 2020 года: дата бури и как уберечь себя от последствий
Голую убитую 22-летнюю кубинку нашли возле мусорного бака в Москве. Ее угрожали расчленить
22:27 25-05-2020
Голую убитую 22-летнюю кубинку нашли возле мусорного бака в Москве. Ее угрожали расчленить
Дрифтеры заколебали ежедневными шлифованиями шин в 2+ ночи 2
22:20 25-05-2020
Дрифтеры заколебали ежедневными шлифованиями шин в 2+ ночи
БердскПомоги оставшимся без еды и денег: Открыт сбор денег на помощь в коронавирус жителям Бердска 1
22:20 25-05-2020
Помоги оставшимся без еды и денег: Открыт сбор денег на помощь в коронавирус жителям Бердска