28-летнего экстремала Алиреза Джапалаги арестовали за провокационные фото на закате

Парня обвинили в совершении вульгарных действий и нарушении общественного порядка. Девушке тоже грозит подобная участь. По словам правоохранителей, в скором времени её найдут и арестуют. Ведь она к тому же нарушила исламский дресс-код.

Экстремал разместил у себя на странице головокружительные кадры, где он позирует на краю многоэтажки на фоне города, утопающего в лучах заката 28-летний паркурщик Алиреза Джапалаги из Тегерана, Иран, благодаря своим безрассудности и бесстрашию собрал в «Инстаграме» аудиторию в 148 тысяч человек. Парень выкладывает фото, от которых захватывает дух, и видео, от которых сердце уходит в пятки. Однако поплатиться ему пришлось не столько за свои опасные трюки, сколько за моральную сторону происходящего.

Недавно экстремал разместил у себя на странице головокружительные кадры, где он позирует на краю многоэтажки на фоне города, утопающего в лучах заката. Компанию ему составляла девушка, одетая лишь в шорты и топ. Пара страстно обнималась и целовалась, забыв обо всём на свете. Чуть позже Алиреза закрепил произведённый эффект, выложив не менее откровенное видео, набравшее более 530 тыс. просмотров.

Однако вскоре парень рассказал, что стал получать «подозрительные звонки», где ему предлагали самому сдаться властям либо подвергнуться публичному аресту. И уже через день брат паркурщика написал, что того арестовали полицейские, приехав к нему домой.

Парня обвинили в совершении вульгарных действий и нарушении общественного порядка. Девушке тоже грозит подобная участь. По словам правоохранителей, в скором времени её найдут и арестуют. Ведь она к тому же нарушила исламский дресс-код, действующий в стране, согласно которому женщинам можно открывать на публике только лицо, кисти рук и ступни.

Мы выступаем против того, чтобы этот человек и его спутница нарушали нормы и вульгарно себя вели. Им придётся иметь дело с полицией и судебными органами. Мы выступаем против того, чтобы этот человек и его спутница нарушали нормы и вульгарно себя вели. Им придётся иметь дело с полицией и судебными органами.