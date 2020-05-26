Что нужно успеть посадить в последнюю неделю мая 2020 года по лунному календарю

На неделе с 26 по 31 мая можно высаживать рассаду, бобовые, перцы , баклажаны, клубнику, капусту и цветы, кроме луковичных и клубневых. Можно садить все, кроме корнеплодов.

В третьей декаде месяца сеем в открытый грунт декоративные многолетники и однолетники

Май месяц температурных контрастов. За ранней весной чаще всего следует похолодание, а ночные заморозки могут захватить и первую декаду июня. Невозмутимость сохраняют только синоптики, утверждая, что погодные изменения не выходят за пределы нормы.

Что посадить в конце мая 2020 года

На растущей фазе луны нужно сажать плодовые растения, все корнеплоды должны быть уже посажены. на неделе с 26 по 31 мая луна будет Растущей, а значит, самое время для рассады плодово-ягодных культур.

На неделе с 26 по 31 мая можно высаживать рассаду, бобовые, перцы , баклажаны, клубнику, капусту и цветы, кроме луковичных и клубневых. Можно садить все, кроме корнеплодов.

25-27 мая луна в знаке Рака -это благоприятный период для посадки растений. В этот день природа будет благосклонна к труду любого огородника. Посаженные культуры вырастут здоровые, мощные и плодовитые.

27-29 мая луна будет в знаке Льва — подходящие дни посева злаковых, газона, подсолнечника. Лук, укроп салат, шпинат и другую зелень лучше сажать под знаком Девы в конце недели с 29-31 мая.

В третьей декаде месяца сеем в открытый грунт декоративные многолетники и однолетники: годецию, кларкию, календулу, космею, лаватеру, мак, настурцию, тагетес, эшшольцию и другие. Сеем в открытый грунт под пленку семена или высаживаем ранее подготовленную рассаду огурцов, кабачков, патиссонов, тыквы. Высаживаем непророщенные клубни георгин.

Источник: supersadovnik