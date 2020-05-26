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Евгений Петросян показал поклонникам новый фэмили лук с молодой женой Татьяной Брухуновой

10:39 26.05.2020 Фото: https://www.instagram.com/petrosyanevgeny/
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Евгений Петросян надел маску и перчатки для защиты от коронавируса.

Евгений Петросян показал поклонникам новый фэмили лук с молодой женой Татьяной Брухуновой
Петросян показал фэмили лук со своей новой женой

 В своем instagram Евгений Петросян показал первую совместную фотографию с молодой женой Татьяной Брухуновой. Артист сделал скромную подпись Family look, которая означает «семейный образ».

На новоиспеченных супругах надеты брендовые плащи Burberry, белые кеды и стильные солнцезащитные очки. Евгений Ваганович надел еще и маску с перчатками. А вот возможность прокомментировать новое фото юморист исключил, закрыв комментарии.

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От редакции

А вам нравится одежда в стиле Family look?

Аноним, 26 мая 2020 12:00
НВР:
"Family look?"- вы хоть для смеха переводите на русский что пишите! Если написать на русском перевод, то получится "смотреть семью", т.е. полная фигня!

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