Евгений Петросян показал поклонникам новый фэмили лук с молодой женой Татьяной Брухуновой

Петросян показал фэмили лук со своей новой женой

В своем instagram Евгений Петросян показал первую совместную фотографию с молодой женой Татьяной Брухуновой. Артист сделал скромную подпись Family look, которая означает «семейный образ».

На новоиспеченных супругах надеты брендовые плащи Burberry, белые кеды и стильные солнцезащитные очки. Евгений Ваганович надел еще и маску с перчатками. А вот возможность прокомментировать новое фото юморист исключил, закрыв комментарии.