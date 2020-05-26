Евгений Петросян показал поклонникам новый фэмили лук с молодой женой Татьяной Брухуновой

В своем instagram Евгений Петросян показал первую совместную фотографию с молодой женой Татьяной Брухуновой. Артист сделал скромную подпись Family look, которая означает «семейный образ».
На новоиспеченных супругах надеты брендовые плащи Burberry, белые кеды и стильные солнцезащитные очки. Евгений Ваганович надел еще и маску с перчатками. А вот возможность прокомментировать новое фото юморист исключил, закрыв комментарии.
"Family look?"- вы хоть для смеха переводите на русский что пишите! Если написать на русском перевод, то получится "смотреть семью", т.е. полная фигня!