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Самое громкое наркодело Бердска: Судят сразу 14 обвиняемых в изготовлении и распространении наркотиков в Бердске, Искитиме и Новосибирске

10:45 26.05.2020, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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В масштабную преступную группировку, по версии следствия, входили и женщины. Всего наркодилерам инкриминируют 23 преступных эпизода. Им грозит до пожизненного лишения свободы и штрафы до 1 млн рублей каждому.

Самое громкое наркодело Бердска: Судят сразу 14 обвиняемых в изготовлении и распространении наркотиков в Бердске, Искитиме и Новосибирске
Дело наркоторговцев передано судье Бердского горсуда Наталье Агеевой

В Бердский городской суд поступило уголовное дело по обвинению 14 человек в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщили 26 мая.

По информации из суда,  14 лиц обвиняют в изготовлении и распространении наркотиков на территории  нескольких городов Новосибирской области. В частности Новосибирска, Бердска и Искитима.

Следствие вменяет им 23 эпизода тяжких и особо тяжких преступлений «против здоровья населения и общественной нравственности, связанных с незаконным оборотом наркотических средств (ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 Уголовного кодекса РФ).

-В ходе предварительного следствия в отношении всех обвиняемых, в том числе женщин, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, которая постановлением Бердского городского суда Новосибирской области от 7 мая 2020 года оставлена без изменения, — уточнили в суде.

Двум лицам органами предварительного следствие инкриминируется совершение одного тяжкого и десяти особо тяжких преступлений, двум — одного тяжкого и пяти особо тяжких преступлений, шестерым — одного тяжкого и трёх особо тяжких преступлений, двум – одного тяжкого и двух особо тяжких преступлений, двум – одного тяжкого и одного особо тяжкого преступления.

Уголовное дело передано в производство судьи Наталье Агеевой. Дата начала процесса еще не назначена.

Подозреваемым грозит вплоть до пожизненного лишения свободы и штрафы до 1 млн рублей.

Можно сказать, что это в современной истории Бердска самое громкое дело, связанное с наркотиками — по количеству обвиняемых и масштабам преступления.

Справка

Статья 228.1. УК РФ Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества

1. Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, —
наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет с ограничением свободы на срок до одного года либо без такового.

2. Сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенный:

а) в следственном изоляторе, исправительном учреждении, административном здании, сооружении административного назначения, образовательной организации, на объектах спорта, железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта или метрополитена, на территории воинской части, в общественном транспорте либо помещениях, используемых для развлечений или досуга;

б) с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), —
наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до одного года либо без такового.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:
а) группой лиц по предварительному сговору;

б) в значительном размере, —
наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные:
а) организованной группой;
б) лицом с использованием своего служебного положения;

в) лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении несовершеннолетнего;
г) в крупном размере, —

наказываются лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двадцати лет или без такового и со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.

5. Деяния, предусмотренные частями первой, второй, третьей или четвертой настоящей статьи, совершенные в особо крупном размере, —
наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двадцати лет или без такового и со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового или пожизненным лишением свободы.М

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От редакции

Сядут надолго?

АнтиЯ, 26 мая 2020 11:14
когда же барыг расстреливать начнут?
Аноним, 26 мая 2020 11:31
Н.Агеева -судья строгая. Не исключено, что некоторые посчитают, что лучше бы их расстреляли.
Пассажир, 26 мая 2020 11:46
что там за "особо тяжкие" преступления против "общественной нравственности"? пояснили бы хоть

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