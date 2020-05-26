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Вводишь на клавиатуре циферку — и всё: аудиозапись с штаба по COVID-19 речи губернатора Липецкой области Игоря Артамонова выложили в сеть

08:48 26.05.2020 Фото: pexels.com
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На аудио губернатор предлагает заменить официальные цифры по коронавирусу в области. В чём проблема то? Поменяйте, — говорит на записи губернатор области.

Вводишь на клавиатуре циферку — и всё: аудиозапись с штаба по COVID 19 речи губернатора Липецкой области Игоря Артамонова выложили в сеть
Статистика по коронавирусу в каждом регионе разная

25 мая в липецком telegram-канале “ЛИПрозорий” появилась аудиозапись, на которой записаны голоса губернатора Липецкой области Игоря Артамонова и его заместителя Александра Ильина. На аудио губернатор предлагает заменить официальные цифры по коронавирусу в области.

“Это наша цифра, надо поменять, а то о нашем регионе плохо подумают. < …> В чём проблема то? Поменяйте. Сложно поменять данные, которые соответствуют факту? < …> Вводишь на клавиатуре циферку — и всё”, — говорит на записи губернатор области.

Ситуацию прокомментировал депутат Липецкого областного совета и лидер Федеративной партии Олег Хомутинников:

“Голоса подтверждаю, как и в случае разговора про клещей [ранее в сети появилась аудиозапись, на которой губернатор сравнил жителей Липецка с клещами]. Эмоции отрицательные. Эта запись излишний раз подтверждает опасения, что данные по коронавирусу в России могут серьезно фальсифицироваться, — рассказал Хомутнников Sota.Vision. — Только недавно был скандал с тем, что графики заболеваемости в Липецкой области и Краснодарском крае похожи, как родные братья”.

Сам губернатор, не дожидаясь вопроса корреспондента Sota.Vision, подтвердил, что разговор действительно был, но сказал, что речь шла не о занижении статистики по заболеваемости. “Если вы внимательно прочитаете, там [в соцсетях, где распространилось аудио — прим. авт.] написано о том, что количество тестов в системе ИЦК надо привести к фактическому. < …> Просто разного рода товарищи пытаются это всё отыграть”. По словам Артамонова, в разговоре с заместителем он призывал к изменению статистики по тестам в большую сторону, к фактическому значению — от 70 к 100.

Напомним, что ранее губернатор Липецкой области обсуждал с мэром Липецка возможность разгонять жителей города при помощи ядовитых реагентов, предназначенных для обработки улиц во время эпидемии. После того, как запись этого разговора появилась в сети, губернатор обвинил граждан в попытке опорочить его и власть.

Исчточник — Sota.Vision.

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