SOS: Убивший троих ураган в Свердловской области придет в Бердск в 12.00. Смотрите жесткое видео

Мужчину убило железными воротами, другой упал с козлового крана на стройплощадке. Третьего убило кровлей. МЧс предупреждает об изменении погоды в Новосибирской области.

Мужчину свалил ураган и кровля

Вчера, 25 мая, в Свердловской области бушевал ураган, унесший жизни троих человек. Ураган-убийца теперь идет в Новосибирскую область. Так, по данным Западно-Сибирского гидрометцентра во второй половине дня 26 мая и в ночь 27 мая по Новосибирской области ожидаются дожди, местами сильные, ливни, грозы, усиление ветра до 10-15 метров в секунду, порывы до 25 метров в секунду. Спасатели призывают жителей соблюдать осторожность в связи с резким изменением погоды.

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» в предстоящие сутки по области ожидается переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, по востоку местами кратковременные дожди, грозы, днем местами кратковременные дожди, ливни, грозы, град. Ночью и утром в отдельных районах туманы. Ветер северо-восточный ночью 3-8 м/с, местами порывы ночью до 13 м/с, днем 10-15 м/с, местами порывы до 20-25 м/с. Температура воздуха ночью +14, +19°C, днем +28, +33°C, местами +20, 25°C.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», количество погибших в результате штормового ветра в Свердловской области возросло до трех, сообщают в пресс-службе регионального управления СК. Шквалистый ветер до 28 метров в секунду прошел в регионе вечером в понедельник. В результате стихии в уральской столице погиб рабочий, пострадавший при падении козлового крана на строительной площадке. Вторым погибшим стал мужчина, на которого упала оторвавшаяся со здания кровля в городе Арамиль.

Следователь СКР по Чкаловскому району Екатеринбург также выехал на место ЧП по улице Самолетной, где произошёл еще один инцидент, связанный с гибелью человека от ураганного ветра. Таким образом, общее количество жертв стихии на данный момент достигло трех человек. Погибший — мужчина 1983 года рождения, его ударило железными воротами.

В Асбестовском районе с корнем вырвало огромные деревья. Есть случаи, когда большим деревом фактически в лепешку раздавило легковой автомобиль. Точные данные о пострадавших и о материальном ущербе сейчас свердловские полицейские анализируют, обобщают.

Автор видео читатели «Курьер. Среда. Бердск»



Автор видео читатели «Курьер. Среда. Бердск»

