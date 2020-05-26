Ипотечный рынок рухнул почти на 40% в апреле в России. Во всем виноват коронавирус

Заемщики заняли выжидательную позицию

Россияне не готовы к крупным кредитам из-за сокращения доходов и неуверенности в завтрашнем дне.

Объемы выданной в России ипотеки в апреле упали почти на 40%, следует из данных Объединенного кредитного бюро («Известия» с ними ознакомились). Больше всего сокращение затронуло Москву, Московскую область и Санкт-Петербург. Карантинные меры и неопределенность, связанная с коронавирусом, заставили россиян более осторожно принимать решения по крупным займам, считают в ЦБ. В крупнейших банках ожидают восстановления спроса в ближайшие месяцы благодаря госпрограмме ипотеки под 6,5%. Благосостояние рынка жилищного кредитования будет напрямую зависеть от уровня доходов населения, ожидают эксперты.

Карантинное сокращение

Объемы выдач ипотечных кредитов в России в апреле сократились на 39%, до 184 млрд рублей. Их количество также снизилось на 33%, до 81,5 тыс. по сравнению с мартом, посчитали для «Известий» в Объединенном кредитном бюро (ОКБ). По сравнению с данными за апрель предыдущего года, оба показателя уменьшились на 18%, следует из данных бюро. Наиболее резко выдачи упали в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Тюменской области и Краснодарском крае. По информации ОКБ, только в столице жилищных кредитов в апреле выдали в два раза меньше, чем в марте.

У сделок по покупке недвижимости длительный цикл оформления, поэтому в апреле банки предоставили значительное число кредитов, работа над которыми была начата еще до введения карантина, пояснил гендиректор ОКБ Артур Александрович. При этом в прошлом месяце рынок недвижимости замер — это отразится на ипотечном кредитовании по итогам мая, опасается он.

Из-за карантинных мер, связанных с распространением коронавируса, в ипотечном кредитовании может быть временное снижение объема выданных ссуд, поскольку для покупки недвижимости обычно требуется лично осмотреть квартиру, сообщили «Известиям» в Центробанке. Там признали, что в текущих условиях россияне более осторожно принимают решения о приобретении недвижимости в кредит и по возможности откладывают их на будущее.

Столица под ударом

На Москву и МО приходится более 20% всех вводимых в эксплуатацию домов в России, при этом жилищное строительство в этих регионах было приостановлено с 13 апреля по 18 мая, сообщили «Известиям» в министерстве жилищной политики Московской области. Естественно, это отразилось на падении спроса на жилье и, как следствие, на снижении количества выданных ипотечных кредитов в регионе, пояснили в ведомстве. Там добавили, что льготную ипотеку под 6,5% в субъекте выдают с 22 апреля уже 13 банков.

В пресс-службе губернатора Кубани запрос «Известий» перенаправили в местное отделение Центробанка, где оперативно на него не ответили. «Известия» также направили запросы в правительства Москвы, Санкт-Петербурга и Тюменской области.

В крупнейших российских банках «Известиям» подтвердили тренд на резкое сокращение ипотеки. Разница между субъектами РФ связана со строгостью режимов ограничений: например, в регионах Сибири и Дальнего Востока часть организаций просто перешла на другой график, поэтому и выдачи ипотеки там сократились не так значительно, пояснили «Известиям» в ВТБ. В банке добавили: выяснилось, что небольшие застройщики не готовы работать онлайн — им пришлось фактически приостановить продажи объектов в период нерабочих дней.

Показатели марта по всему рынку были рекордными: заемщики спешили оформлять жилищные кредиты, ожидая роста ставок на фоне первых признаков нестабильности и распространения пандемии, отметила руководитель центра разработки ипотечных продуктов Промсвязьбанка Марина Заботина. Она добавила, что в апреле объемы выдач в столичном регионе, Санкт-Петербурге, Краснодаре снизились на 30% по сравнению с рекордным мартом и на 13–15% — по отношению к средним значениям I квартала 2020-го.

— В связи с пандемией и ограничительными мерами туристический сезон в этом году сдвинется. Значительная часть россиян предпочтет остаться дома и решать текущие задачи, в том числе жилищные вопросы, желая воспользоваться льготными условиями, — ожидает Марина Заботина.

В мае банки отмечают активизацию запросов россиян на льготную ипотечную программу под 6,5%: в ближайшие месяцы заявки конвертируются в выдачи, и показатель покажет рост по сравнению с апрелем, согласны в СМП Банке.

Глобальная неопределенность

По итогам года показатель ипотечных выдач всё же сократится, полагает руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин. На сколько — оценить сложно. Пока еще непонятен масштаб падения реальных доходов населения и экономического спада в целом, пояснил он. Эксперт добавил, что восстановление кредитной активности будет зависеть от скорости снятия карантинных мер, а также рисков возникновения второй волны пандемии.

По макропрогнозу Минэкономразвития на 2020 год, реальные располагаемые доходы населения покажут негативную динамику. Они снизятся на 3,8%, ожидают в ведомстве.

— Часто ипотека — это судьбоносное событие для семьи. Его сложно принять, если супруги не знают о перспективах своих доходов, — считает доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко.

По его словам, многие заемщики заняли выжидательную позицию: льготная госпрограмма действует до 1 ноября, а Центробанк дает сигналы о дальнейшем снижении ключевой ставки сразу на 1 процентный пункт в июне, что повлечет и снижение стоимости ипотеки. В связи с сокращением спроса на жилье также стоит ожидать более выгодных цен на недвижимость. Банки продолжат привлекать клиентов доступными ставками, поскольку ипотечные займы для них самые выгодные: обычно по этим ссудам низкая просрочка и процент невыплат, знает Денис Домащенко.

Благосостояние ипотечного рынка будет зависеть от стабилизации доходов заемщиков: некоторым из них из-за пандемии пришлось воспользоваться деньгами, отложенными на первый взнос, опасается эксперт. По его словам, хотя госпрограмма и поддержит спрос тех, кто ранее уже собирался взять ипотеку, новых клиентов она вряд ли массово привлечет.

Источник: Известия