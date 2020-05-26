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Вторую волну COVID-19 прогнозирует ВОЗ

11:02 26.05.2020 Фото: pixabay.com
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Реальное количество людей, которые были заражены в каждой стране, остается относительно малым. Мы говорим о второй волне заболевания в классическом понимании, — отмечают эксперты.

Вторую волну COVID 19 прогнозирует ВОЗ
Вероятность появления второй волны, которая может быть связана и осложнена сезоном гриппа, возможно будет оценить позднее

Мир находится в середине первой волны COVID-19, заявил на брифинге в Женеве директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

«Реальное количество людей, которые были заражены в каждой стране, остается относительно малым. И когда мы говорим о второй волне заболевания в классическом понимании, то всегда имеем в виду, что у нас есть первая волна, кривая которой сама снижается, а затем, через несколько месяцев, начинается новая волна заболевания», — сказал он.
По словам Райана, это может быть справедливо для некоторых стран сегодня, однако в глобальном масштабе первая волна еще не завершилась.

«Но мы должны помнить, что заболевание может скакнуть в любой момент. Мы не можем сейчас делать выводы, что если заболевание сейчас снижается, то оно продолжит снижаться, а у нас будет несколько месяцев, чтобы подготовиться к новой волне. Мы можем получить второй пик в этой волне. Это случалось уже с другими пандемиями, это было в 1919 году с «испанкой». Так что мы можем получить второй пик, не обязательно вторую волну», — добавил он.

Райан отметил, что вероятность появления второй волны, которая может быть связана и осложнена сезоном гриппа, возможно будет оценить позднее в этом году.
По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,3 миллиона случаев заболевания, умерли более 342 тысяч человек.

Источник: РИА Новости

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От редакции

Будет вторая волна?

Аноним, 26 мая 2020 11:36
НВР:
Будет!Осенью.Сща отдохнут на курортах,потом введут.Че та опять власть придумала.Не уж то выборы

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