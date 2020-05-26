Вторую волну COVID-19 прогнозирует ВОЗ

Реальное количество людей, которые были заражены в каждой стране, остается относительно малым. Мы говорим о второй волне заболевания в классическом понимании, — отмечают эксперты.

Вероятность появления второй волны, которая может быть связана и осложнена сезоном гриппа, возможно будет оценить позднее

Мир находится в середине первой волны COVID-19, заявил на брифинге в Женеве директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

«Реальное количество людей, которые были заражены в каждой стране, остается относительно малым. И когда мы говорим о второй волне заболевания в классическом понимании, то всегда имеем в виду, что у нас есть первая волна, кривая которой сама снижается, а затем, через несколько месяцев, начинается новая волна заболевания», — сказал он.

По словам Райана, это может быть справедливо для некоторых стран сегодня, однако в глобальном масштабе первая волна еще не завершилась.

«Но мы должны помнить, что заболевание может скакнуть в любой момент. Мы не можем сейчас делать выводы, что если заболевание сейчас снижается, то оно продолжит снижаться, а у нас будет несколько месяцев, чтобы подготовиться к новой волне. Мы можем получить второй пик в этой волне. Это случалось уже с другими пандемиями, это было в 1919 году с «испанкой». Так что мы можем получить второй пик, не обязательно вторую волну», — добавил он.

Райан отметил, что вероятность появления второй волны, которая может быть связана и осложнена сезоном гриппа, возможно будет оценить позднее в этом году.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,3 миллиона случаев заболевания, умерли более 342 тысяч человек.

Источник: РИА Новости