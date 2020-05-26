Выдать планшеты детям из многодетной семьи обязала школу прокурор в Уфе

Прокуратура Калининского района г. Уфы провела проверку соблюдения законодательства об образовании.
Установлено, что четверо детей в возрасте от 8 до 14 лет из малообеспеченной семьи обучаются в МБОУ школа № 87 г. Уфы.
При этом в распоряжении семьи был один компьютер и смартфон, в связи с чем школьники не могли одновременно подключаться к обучению в дистанционном порядке. Руководство школы не обеспечило их электронными кейсами с обучающими материалами.
В целях защиты прав детей на получение образования прокурор района внес в адрес директора школы представление, по результатам рассмотрения которого семье в пользование передано три планшета и оказано содействие в подключении к сети «Интернет».
Источник: bashprok.ru