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Выдать планшеты детям из многодетной семьи обязала школу прокурор в Уфе

11:15 26.05.2020 Фото: pixabay.com
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Четверо детей в возрасте от 8 до 14 лет из малообеспеченной семьи не могли учиться, так как в распоряжении семьи был один компьютер и смартфон.

Выдать планшеты детям из многодетной семьи обязала школу прокурор в Уфе
Семье в пользование передано три планшета и оказано содействие в подключении к сети «Интернет»

Прокуратура Калининского района г. Уфы провела проверку соблюдения законодательства об образовании.

Установлено, что четверо детей в возрасте от 8 до 14 лет из малообеспеченной семьи обучаются в МБОУ школа № 87 г. Уфы.

При этом в распоряжении семьи был один компьютер и смартфон, в связи с чем школьники не могли одновременно подключаться к обучению в дистанционном порядке. Руководство школы не обеспечило их электронными кейсами с обучающими материалами.

В целях защиты прав детей на получение образования прокурор района внес в адрес директора школы представление, по результатам рассмотрения которого семье в пользование передано три планшета и оказано содействие в подключении к сети «Интернет».

Источник: bashprok.ru

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