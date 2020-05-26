26.05
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Безработица и политические беспорядки во время пандемии COVID-19 накрыли самую стабильную страну — Швецию

10:40 26.05.2020 Фото: pixabay.com
1 0

На следующей неделе администрация, как ожидается, обнародует результаты расследования реформы рынка труда, которая была создана по просьбе ее союзников по бюджету после всеобщих выборов в 2018 году.

Безработица и политические беспорядки во время пандемии COVID 19 накрыли самую стабильную страну Швецию
Стокгольм, Швеция

В Швеции уровень безработицы вырос больше, чем ожидалось в апреле, поскольку последствия кризиса Covid-19 продолжали сеять хаос в крупнейшей экономике Северного региона.

С учетом сезонных колебаний показатель безработицы увеличился до 7,9% с 6,7% месяцем ранее, Об этом сообщило Статистическое управление Швеции. Экономисты ожидали показатель в 7,8%, согласно медиане семи оценок из опроса Bloomberg. Нескорректированный тариф вырос до 8,2% на фоне резкого падения количества отработанных часов, в основном в гостиничном и ресторанном бизнесе.

Что Говорят Экономисты Bloomberg…

Если в ближайшее время спрос не подскочит, безработица может вырасти до 17%. Вот насколько высоким был бы уровень безработицы, если бы все работники в правительственной программе отпусков считались безработными.

— Йоханна Жанссон

Ухудшение данных по безработице происходит в трудное время для возглавляемого социал-демократами правительства. На следующей неделе администрация, как ожидается, обнародует результаты расследования реформы рынка труда, которая была создана по просьбе ее союзников по бюджету после всеобщих выборов в 2018 году.

В предложения включены нормативные меры, которые облегчат и удешевят увольнение работников работодателями, говорится в сообщении государственного вещателя СВТ в воскресенье.
Это предложение вызвало ярость среди профсоюзных лидеров страны и оппозиционных политических партий, которые угрожают свергнуть премьер-министра Штефана Лофвена, если оно станет законом.

Лидер Левой партии Йонас Шостедт сказал SVT, что его партия будет призывать к вотуму недоверия премьер-министру, если он будет продвигать новое законодательство-то, что лидер умеренных, Ульф Кристерссон, сказал, что он также вернется.

“Это худшая атака на безопасность рабочих мест за последние десятилетия», — сказал Шостедт. «Я надеюсь, что правительство достаточно мудро, в такое время, как это, когда так много людей теряют свои рабочие места, чтобы бросить предложения в мусорное ведро.”

Источник: bloomberg.com

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Наладится в Швеции?

Аноним, 26 мая 2020 11:46
НВР:
Не верю.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскМама, приди: Спасенный из пожара 7-летний мальчик ждет маму в приюте Бердска
12:15 26-05-2020
Мама, приди: Спасенный из пожара 7-летний мальчик ждет маму в приюте Бердска
Более 182 тыс. россиян вернулись за 2 коронавирусных месяца из-за границы
12:12 26-05-2020
Более 182 тыс. россиян вернулись за 2 коронавирусных месяца из-за границы
Минздрав опроверг долгие анализы и полные мусором туалеты в госпитале для зараженных COVID-19 в Новосибирске. Но привлек клининговую компанию
12:08 26-05-2020
Минздрав опроверг долгие анализы и полные мусором туалеты в госпитале для зараженных COVID-19 в Новосибирске. Но привлек клининговую компанию
Я хочу поддержку от государства: как уточнить свой ОКВЭД, разъясняет Минэкономразвития
12:06 26-05-2020
Я хочу поддержку от государства: как уточнить свой ОКВЭД, разъясняет Минэкономразвития
БердскБез масок в суд: Поймали и наказали троих нарушающих масочный режим в общественных местах при коронавирусе в Бердске
12:00 26-05-2020
Без масок в суд: Поймали и наказали троих нарушающих масочный режим в общественных местах при коронавирусе в Бердске
73 года назад в СССР отменили смертная казнь. Но в 1950 ее вернули, а в 1996 году отменили вновь
11:53 26-05-2020
73 года назад в СССР отменили смертная казнь. Но в 1950 ее вернули, а в 1996 году отменили вновь
БердскФото дня: зацвела земляника в лесах Бердска
11:39 26-05-2020
Фото дня: зацвела земляника в лесах Бердска
4 военнослужащих погибли при жесткой посадке вертолета Ми-8 на Чукотке
11:34 26-05-2020
4 военнослужащих погибли при жесткой посадке вертолета Ми-8 на Чукотке
Фото: у одних целью является косьба травы, у других подрезка веток. Каков результат?
11:32 26-05-2020
Фото: у одних целью является косьба травы, у других подрезка веток. Каков результат?
БердскОтказали в выплате в 10 тыс. рублей от Путина маме на дочь 16 лет в Бердске. Рассказываем почему 3
11:30 26-05-2020
Отказали в выплате в 10 тыс. рублей от Путина маме на дочь 16 лет в Бердске. Рассказываем почему