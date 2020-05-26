Безработица и политические беспорядки во время пандемии COVID-19 накрыли самую стабильную страну — Швецию

На следующей неделе администрация, как ожидается, обнародует результаты расследования реформы рынка труда, которая была создана по просьбе ее союзников по бюджету после всеобщих выборов в 2018 году.

Стокгольм, Швеция

В Швеции уровень безработицы вырос больше, чем ожидалось в апреле, поскольку последствия кризиса Covid-19 продолжали сеять хаос в крупнейшей экономике Северного региона.

С учетом сезонных колебаний показатель безработицы увеличился до 7,9% с 6,7% месяцем ранее, Об этом сообщило Статистическое управление Швеции. Экономисты ожидали показатель в 7,8%, согласно медиане семи оценок из опроса Bloomberg. Нескорректированный тариф вырос до 8,2% на фоне резкого падения количества отработанных часов, в основном в гостиничном и ресторанном бизнесе.

Что Говорят Экономисты Bloomberg…



Если в ближайшее время спрос не подскочит, безработица может вырасти до 17%. Вот насколько высоким был бы уровень безработицы, если бы все работники в правительственной программе отпусков считались безработными.

— Йоханна Жанссон

Ухудшение данных по безработице происходит в трудное время для возглавляемого социал-демократами правительства. На следующей неделе администрация, как ожидается, обнародует результаты расследования реформы рынка труда, которая была создана по просьбе ее союзников по бюджету после всеобщих выборов в 2018 году.

В предложения включены нормативные меры, которые облегчат и удешевят увольнение работников работодателями, говорится в сообщении государственного вещателя СВТ в воскресенье.

Это предложение вызвало ярость среди профсоюзных лидеров страны и оппозиционных политических партий, которые угрожают свергнуть премьер-министра Штефана Лофвена, если оно станет законом.

Лидер Левой партии Йонас Шостедт сказал SVT, что его партия будет призывать к вотуму недоверия премьер-министру, если он будет продвигать новое законодательство-то, что лидер умеренных, Ульф Кристерссон, сказал, что он также вернется.

“Это худшая атака на безопасность рабочих мест за последние десятилетия», — сказал Шостедт. «Я надеюсь, что правительство достаточно мудро, в такое время, как это, когда так много людей теряют свои рабочие места, чтобы бросить предложения в мусорное ведро.”

Источник: bloomberg.com