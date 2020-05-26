Tesla Model S Performance попала в топ-10 лучших маслкаров 2020 года

Авторитетный информационный автопортал Edmunds внёс электрический седан Tesla Model S Performance в топ-10 лучших маслкаров планеты. Это первый случай, когда электромобиль попал в список лучших современных muscle car.

Tesla Model S Performance по всем параметрам идеально подходит для звания muscle car

22 мая издание Edmunds опубликовало Top 10 Modern Muscle Cars of 2020 («Топ-10 лучших современных маслкаров 2020 года»). Tesla вошла в него с такими легендарными автомобилями, как Ford Mustang, Chevy Camaro, Dodge Charger и Dodge Challenger.

В издании отметили, что Tesla Model S Performance по всем параметрам идеально подходит для звания muscle car: мощность двух двигателей — 684 л. с., разгон до 60 миль в час (96,5 км/ч) составляет всего 2,3 секунды.

Некоторые люди могут недоумевать по поводу электрокара в списке, но их тогда можно спросить, неужели Jeep Grand Cherokee Trackhawk или Lexus RC тоже недостойны места в топ-10? «Тесла» производительна, быстра и приятна на вид. Однозначно достойна быть в топе лучших!

Источник: gismeteo