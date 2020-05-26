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Авто / Общество

Toyota Supra подешевела на 600 тыс руб из-за коронавируса в России. И не только она

10:53 26.05.2020 Фото: Википедия
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Подешевел не только этот автомобль. Автоэксперты назвали еще 5 марок автомобилей, которые из-за пандемии коронавируса существенно потеряли в стоимости. Узнай, какие еще автомобили сегодня можно купить выгодно по сниженной цене.

Toyota Supra подешевела на 600 тыс руб из за коронавируса в России. И не только она
Toyota Supra предлагается с 3-литровым турбированным двигателем мощностью 340 л.с

Автоэкспертами названы шесть легковых автомобилей, которые снизили свою стоимость на территории РФ за весь кризисный период на фоне коронавирусной пандемии.

На 600 тысяч рублей стала дешевле спортивная модель Supra от японского автопроизводителя Toyota. Это и правда удивительно, ведь практически весь линейный ряд марки увеличился в цене, кроме этого купе, нынешняя стоимость которого сейчас составляет 4 934 000 рублей (было 5 534 000 руб.). Toyota Supra предлагается с 3-литровым турбированным двигателем мощностью 340 л.с.

Электрический кроссовер Jaguar I-Pace также значительно потерял в цене. Модель стоила 6 246 000 рублей, сейчас официальные дилеры просят за неё 5 946 000 руб. — потеря стоимости составила 300 тысяч рублей. Однако в этом «виновата» отмена госпошлины на импорт экологически чистых автомобилей с 4 мая 2020 года.

Японский автопроизводитель Nissan «одумался» и вернул в этом месяце цены кроссоверов Terrano, X-Trail и Murano к цене начала марта 2020 года. Потеря стоимости этих моделей составила до 3 %.

Недавно вышедший на российский авторынок лифтбек Polo от концерна Volkswagen стал стоить ниже своего предыдущего поколения, цена новинки начинается от 792 тысяч рублей в базовой комплектации. При этом цены на более премиальные версии «Поло» оказались выше старого поколения.

Источник: gismeteo

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