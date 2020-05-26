26.05
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Дом

Отказали в выплате в 10 тыс. рублей от Путина маме на дочь 16 лет в Бердске. Рассказываем почему

11:30 26.05.2020, Марина Волкова Фото: pixabay.com
3 0

В указе Путина говорится: деньги полагаются на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет, при условии достижении ребенком возраста 16 лет до 1 июля 2020 года.

Отказали в выплате в 10 тыс. рублей от Путина маме на дочь 16 лет в Бердске. Рассказываем почему
Поддержку от Путина получат не все дети 16 лет в России
Сюжет: Все пособия Путина
Отказали в выплате в 10 тыс. рублей от Путина маме на дочь 16 лет в Бердске. Рассказываем почему

Отказали в выплате в 10 тыс. рублей от Путина маме на дочь 16 лет в Бердске. Рассказываем почемуПо 6752 рублей получат на ребенка до 1,5 лет с 1 июня 2020 года неработающие жители Бердска, Новосибирска и РоссииЕщё 95 новостей

Единовременная выплата в 10 000 рублей на каждого ребенка в России начала напоминать каламбур, уж очень похожий на выплаты медикам, работающим с коронавирусом. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 11 мая Владимир Путин подписал Указ «О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 7 апреля 2020 г. № 249 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей» внесены изменения в Указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей. Указ президента гласит:

Произвести начиная с 1 июня 2020 года единовременную выплату в размере 10 000 рублей гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Российской Федерации, на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет, имеющего гражданство Российской Федерации (при условии достижении ребенком возраста 16 лет до 1 июля 2020 года.

На портале Госуслуг указано, что семьи с детьми, рожденными в период с 11.05.2004 по 30.06.2017 года включительно, имеют право на единовременную выплату в размере 10 000 рублей на каждого такого ребенка. Для этого необходимо подать заявление до 1 октября 2020 года. Выплата предоставляется гражданам РФ, проживающим в России. У ребенка тоже должно быть гражданство РФ. Если у вас несколько детей от 3 до 16 лет, укажите данные о каждом ребенке.

Для подачи заявления перейдите по ссылке

Жительница Бердска Маргарита столкнулась с тем, что одна из ее дочерей, которой исполнилось 16 лет в марте 2020 года, лишилась поддержки от Путина.

— Мы тут все в Бердске, да и по всей России, попали. Обрадовались мы, что по указу президента наши детки попадают под единовременную выплату. Эти деньги бы сейчас не помешали — из-за дистанционного обучения пришлось покупать компьютеры. Попала я в пенсионный фонд с трудом. Подала заявление на обоих ребятишек, они обе у меня рождены в 2004 году. Только одна в марте, а другая в декабре. На следующий день мне сообщили, что один ребенок «вылетел», потому что родилась дочка в марте, а не в мае, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Маргарита сегодня, 26 мая.

Мама дочерей удивилась подобному заявлению, ведь она, как и все россияне, слышала, что говорил Путин: выплата полагается на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет, но при условии достижения ребенком возраста 16 лет.

— Мне обидно теперь. Одна ведь получит выплату, а другая нет. Кстати, мартовскую я рожала в день выборов Путина. И ей отказ. Бунт родители уже подняли. У многих есть дети, которые не попали под выплату. Я позвонила в министерство труда в Новосибирскую область, меня связали с юристом. И от них услышала то же самое: нам должно полагаться пособие. Другие родители за нас держат кулачки, говорят, держитесь, Маргарита, — рассказывает мама двоих дочек из Бердска.

Специалисты отделения УПФР Бердска объяснили «Курьер. Среда. Бердск», почему старшая дочь Маргариты не получит единовременную поддержку от государства:

— Указ вышел от 11 мая под № 317. Все дети, которым исполнилось 16 лет до 11 мая, у них права нет на эту выплату. На дату указа президента ребенку уже исполнилось 16 лет. В указе указано, что 16 лет должно исполниться до 1 июля. Так как указ вышел 11 мая, то детки, которым в период с 11 мая по 30 июня исполнилось 16 лет, попали под выплату. Рожденные в период с 11.05.2004 по 30.06.2017 года включительно попадают под единовременную выплату. Это те, кому исполнилось от 3 до 16 лет в этот промежуток времени. Те дети, которые родились до 11 мая 2004 года — взрослые. На дату выхода указа, этим детям уже было 16 лет.

Уже завтра, 27 мая, Маргарита встретится с юристами минтруда региона.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА:
Указ Президента РФ от 11 мая 2020 г. N 317 «О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 7 апреля 2020 г. N 249 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей»

1. Внести в Указ Президента Российской Федерации от 7 апреля 2020 г.
N 249 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей»
(Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru),
2020, 7 апреля, N 0001202004070063) следующие изменения:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Произвести в апреле — июне 2020 г. ежемесячные выплаты в размере
5000 рублей:
а) лицам, проживающим на территории Российской Федерации и имеющим
(имевшим) право на меры государственной поддержки, предусмотренные
Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. N 256-ФЗ «О дополнительных
мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», при условии, что
такое право возникло у них до 1 июля 2020 г.;
б) гражданам Российской Федерации, проживающим на территории
Российской Федерации, у которых первый ребенок родился или которыми
первый ребенок был усыновлен в период с 1 апреля 2017 г. по 1 января
2020 г.»;
б) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Произвести начиная с 1 июня 2020 г. единовременную выплату в
размере 10 000 рублей гражданам Российской Федерации, проживающим на
территории Российской Федерации, на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16
лет, имеющего гражданство Российской Федерации (при условии достижения
ребенком возраста 16 лет до 1 июля 2020 г.).»;
в) в пункте 2:
подпункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) ежемесячные выплаты и единовременная выплата не учитываются в
составе доходов семей получателей выплат, названных в пунктах 1 и 11
настоящего Указа, при предоставлении им иных мер социальной поддержки;»;
подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) получатели выплат, названные в пунктах 1 и 11 настоящего Указа,
вправе обратиться за назначением ежемесячных выплат и единовременной
выплаты до 1 октября 2020 г.»;
г) пункт 3 после слов «ежемесячных выплат» дополнить словами «и
единовременной выплаты»;
д) пункт 4 после слов «ежемесячных выплат» дополнить словами «и
единовременной выплаты».
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент Российской Федерации В. Путин

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Облом?

Аноним, 26 мая 2020 11:47
Я вот слушал Путина, он говорил дословно "до 15 лет включительно".
Люди часто себе что-то выдумывают, потом что-то пытаются, а в результате логичный "облом". Только обижаться в таких ситуация не на кого, кроме как на себя.

P.S. Мы вот не попали в региональный маткапатал из-за полумесяца. Ну чтож поделать: не то что обделили, просто не получили еще куска халявы. А кто то получил...
Аноним, 26 мая 2020 11:54
НВР: Я ничего не поняла. Она же попадает по датам. Причем тут когда вынесен указ если по критерию возраста она подходит.
Я, 26 мая 2020 12:01
Конечно,эти дети должны ,наверно,не учиться,а уже работать.А они учатся в одном классе.Одни получат,другие не получат.Про это государство уже все сказал Салтыков—Щедрин.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Дали взаймы 43 млн руб. и "кинули" почти 100 человек: осудили на 7,5 лет организаторов финансовой пирамиды в Хабаровске
12:17 26-05-2020
Дали взаймы 43 млн руб. и
БердскМама, приди: Спасенный из пожара 7-летний мальчик ждет маму в приюте Бердска
12:15 26-05-2020
Мама, приди: Спасенный из пожара 7-летний мальчик ждет маму в приюте Бердска
Более 182 тыс. россиян вернулись за 2 коронавирусных месяца из-за границы
12:12 26-05-2020
Более 182 тыс. россиян вернулись за 2 коронавирусных месяца из-за границы
Минздрав опроверг долгие анализы и полные мусором туалеты в госпитале для зараженных COVID-19 в Новосибирске. Но привлек клининговую компанию
12:08 26-05-2020
Минздрав опроверг долгие анализы и полные мусором туалеты в госпитале для зараженных COVID-19 в Новосибирске. Но привлек клининговую компанию
Я хочу поддержку от государства: как уточнить свой ОКВЭД, разъясняет Минэкономразвития
12:06 26-05-2020
Я хочу поддержку от государства: как уточнить свой ОКВЭД, разъясняет Минэкономразвития
БердскБез масок в суд: Поймали и наказали троих нарушающих масочный режим в общественных местах при коронавирусе в Бердске
12:00 26-05-2020
Без масок в суд: Поймали и наказали троих нарушающих масочный режим в общественных местах при коронавирусе в Бердске
73 года назад в СССР отменили смертная казнь. Но в 1950 ее вернули, а в 1996 году отменили вновь
11:53 26-05-2020
73 года назад в СССР отменили смертная казнь. Но в 1950 ее вернули, а в 1996 году отменили вновь
БердскФото дня: зацвела земляника в лесах Бердска
11:39 26-05-2020
Фото дня: зацвела земляника в лесах Бердска
4 военнослужащих погибли при жесткой посадке вертолета Ми-8 на Чукотке
11:34 26-05-2020
4 военнослужащих погибли при жесткой посадке вертолета Ми-8 на Чукотке
Фото: у одних целью является косьба травы, у других подрезка веток. Каков результат?
11:32 26-05-2020
Фото: у одних целью является косьба травы, у других подрезка веток. Каков результат?