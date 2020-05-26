Отказали в выплате в 10 тыс. рублей от Путина маме на дочь 16 лет в Бердске. Рассказываем почему

В указе Путина говорится: деньги полагаются на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет, при условии достижении ребенком возраста 16 лет до 1 июля 2020 года.

Поддержку от Путина получат не все дети 16 лет в России

Единовременная выплата в 10 000 рублей на каждого ребенка в России начала напоминать каламбур, уж очень похожий на выплаты медикам, работающим с коронавирусом. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 11 мая Владимир Путин подписал Указ «О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 7 апреля 2020 г. № 249 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей» внесены изменения в Указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей. Указ президента гласит:

Произвести начиная с 1 июня 2020 года единовременную выплату в размере 10 000 рублей гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Российской Федерации, на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет, имеющего гражданство Российской Федерации (при условии достижении ребенком возраста 16 лет до 1 июля 2020 года.

На портале Госуслуг указано, что семьи с детьми, рожденными в период с 11.05.2004 по 30.06.2017 года включительно, имеют право на единовременную выплату в размере 10 000 рублей на каждого такого ребенка. Для этого необходимо подать заявление до 1 октября 2020 года. Выплата предоставляется гражданам РФ, проживающим в России. У ребенка тоже должно быть гражданство РФ. Если у вас несколько детей от 3 до 16 лет, укажите данные о каждом ребенке.

Для подачи заявления перейдите по ссылке

Жительница Бердска Маргарита столкнулась с тем, что одна из ее дочерей, которой исполнилось 16 лет в марте 2020 года, лишилась поддержки от Путина.

— Мы тут все в Бердске, да и по всей России, попали. Обрадовались мы, что по указу президента наши детки попадают под единовременную выплату. Эти деньги бы сейчас не помешали — из-за дистанционного обучения пришлось покупать компьютеры. Попала я в пенсионный фонд с трудом. Подала заявление на обоих ребятишек, они обе у меня рождены в 2004 году. Только одна в марте, а другая в декабре. На следующий день мне сообщили, что один ребенок «вылетел», потому что родилась дочка в марте, а не в мае, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Маргарита сегодня, 26 мая.

Мама дочерей удивилась подобному заявлению, ведь она, как и все россияне, слышала, что говорил Путин: выплата полагается на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет, но при условии достижения ребенком возраста 16 лет.

— Мне обидно теперь. Одна ведь получит выплату, а другая нет. Кстати, мартовскую я рожала в день выборов Путина. И ей отказ. Бунт родители уже подняли. У многих есть дети, которые не попали под выплату. Я позвонила в министерство труда в Новосибирскую область, меня связали с юристом. И от них услышала то же самое: нам должно полагаться пособие. Другие родители за нас держат кулачки, говорят, держитесь, Маргарита, — рассказывает мама двоих дочек из Бердска.

Специалисты отделения УПФР Бердска объяснили «Курьер. Среда. Бердск», почему старшая дочь Маргариты не получит единовременную поддержку от государства:

— Указ вышел от 11 мая под № 317. Все дети, которым исполнилось 16 лет до 11 мая, у них права нет на эту выплату. На дату указа президента ребенку уже исполнилось 16 лет. В указе указано, что 16 лет должно исполниться до 1 июля. Так как указ вышел 11 мая, то детки, которым в период с 11 мая по 30 июня исполнилось 16 лет, попали под выплату. Рожденные в период с 11.05.2004 по 30.06.2017 года включительно попадают под единовременную выплату. Это те, кому исполнилось от 3 до 16 лет в этот промежуток времени. Те дети, которые родились до 11 мая 2004 года — взрослые. На дату выхода указа, этим детям уже было 16 лет.

Уже завтра, 27 мая, Маргарита встретится с юристами минтруда региона.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА:

Указ Президента РФ от 11 мая 2020 г. N 317 «О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 7 апреля 2020 г. N 249 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей»



1. Внести в Указ Президента Российской Федерации от 7 апреля 2020 г.N 249 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей»(Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru),2020, 7 апреля, N 0001202004070063) следующие изменения:а) пункт 1 изложить в следующей редакции:«1. Произвести в апреле — июне 2020 г. ежемесячные выплаты в размере5000 рублей:а) лицам, проживающим на территории Российской Федерации и имеющим(имевшим) право на меры государственной поддержки, предусмотренныеФедеральным законом от 29 декабря 2006 г. N 256-ФЗ «О дополнительныхмерах государственной поддержки семей, имеющих детей», при условии, чтотакое право возникло у них до 1 июля 2020 г.;б) гражданам Российской Федерации, проживающим на территорииРоссийской Федерации, у которых первый ребенок родился или которымипервый ребенок был усыновлен в период с 1 апреля 2017 г. по 1 января2020 г.»;б) дополнить пунктом 11 следующего содержания:«11. Произвести начиная с 1 июня 2020 г. единовременную выплату вразмере 10 000 рублей гражданам Российской Федерации, проживающим натерритории Российской Федерации, на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16лет, имеющего гражданство Российской Федерации (при условии достиженияребенком возраста 16 лет до 1 июля 2020 г.).»;в) в пункте 2:подпункт «б» изложить в следующей редакции:«б) ежемесячные выплаты и единовременная выплата не учитываются всоставе доходов семей получателей выплат, названных в пунктах 1 и 11настоящего Указа, при предоставлении им иных мер социальной поддержки;»;подпункт «в» изложить в следующей редакции:«в) получатели выплат, названные в пунктах 1 и 11 настоящего Указа,вправе обратиться за назначением ежемесячных выплат и единовременнойвыплаты до 1 октября 2020 г.»;г) пункт 3 после слов «ежемесячных выплат» дополнить словами «иединовременной выплаты»;д) пункт 4 после слов «ежемесячных выплат» дополнить словами «иединовременной выплаты».2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент Российской Федерации В. Путин