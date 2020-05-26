4 военнослужащих погибли при жесткой посадке вертолета Ми-8 на Чукотке

ЧП произошло «во время испытаний после ремонта. После посадки вертолет загорелся.

Вертолет Ми-8

По предварительной информации правительства региона, причиной падения вертолета стали технические неполадки.

Четыре человека погибли при жесткой посадке вертолета Ми-8 в аэропорту Угольные Копи на Чукотке, сообщили ТАСС в правительстве округа.

«Четыре человека погибли. Предварительно, причиной падения вертолета стали технические неполадки», — сказал собеседник агентства.

По информации главы Анадырского района Чукотки Сергея Савченко, ЧП произошло «во время испытаний после ремонта». После посадки вертолет загорелся, уточнил он ТАСС.Он добавил, что «четверо погибших — военнослужащие».

ЧП произошло в аэропорту федерального значения им. Рытхэу.

Источник: ТАСС