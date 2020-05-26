Без масок в суд: Поймали и наказали троих нарушающих масочный режим в общественных местах при коронавирусе в Бердске

Двоим вынесено предупреждение, дело третьего отложено. Он захотел лично присутствовать в судебном заседании. Максимальное наказание для разгуливающих без масок граждан — 30 тыс. рублей.

Обязаны носить маски в общественных местах жители Бердска

В понедельник, 25 мая, председатель Бердского горсуда Павел Яковинов рассмотрел сразу три дела о нарушении введенного в Новосибирской области и Бердске масочного режима. Трое бердчан проигнорировали требования ст. 20.6.1 ч.1 КоАП — невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения.

Как сообщила «Курьер. Среда. Бердск» помощник председателя Бердского Наталья Сафронова, люди находились без масок в общественных местах. Полицейские составили на них протокол и направили в суд.

— Они нарушили режим ограничений, введенный в Новосибирской области и находились в общественных местах без маски. Два дела вчера рассмотрены. Вынесены предупреждения, — рассказала Наталья Сафронова.

Рассмотрение третьего дела отложено, поскольку нарушитель изъявил желание присутствовать в заседании.

— Такое дело не предусматривает обязательное рассмотрение в день поступления. Лицо извещается о заседании. Третий заявил, что он занят на работе, но хочет присутствовать при рассмотрении дела. В этом случае суд, конечно, идет навстречу, — пояснила Наталья Евгеньевна.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 4 мая губернатор Новосибирской области сообщил об ужесточении масочного режима в регионе. Наказывать за несоблюдение режима пообещали как физических, так и юридических лиц. Правило затрагивает всех жителей Бердска — продавцов, покупателей, водителей маршруток и автобусов, а также их пассажиров. За нарушение масочного режима продавцом ответственность понесет владелец магазина, объяснял мэр Бердска Евгений Шестернин. При этом владельцы бизнеса должны обеспечить медицинскими масками всех своих сотрудников. Покупателей без масок не пустят в магазины.

Что и происходит, например, в магазине «Магнит» на ул. Первомайской. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», здесь отказываются обслуживать покупателей без масок, предлагая бесплатно бумажные одноразовые средства защиты.

Губернатор Андрей Травников 27 апреля сообщил о ведении масочного режима. Это профилактическая мера, направленная на защиту здоровья жителей нашего региона. Этот режим, подчеркнул губернатор, предусматривает ношение масок во время поездок в общественном транспорте, при посещении магазинов и других объектов с массовым пребыванием людей.

справка

Статья 20.6.1. КоАП РФ Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения

1. Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 6.3 настоящего Кодекса, —

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до тридцати тысяч рублей; на должностных лиц — от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц — от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.

2. Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи, повлекшие причинение вреда здоровью человека или имуществу, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 6.3 настоящего Кодекса, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, либо повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, —

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от пятнадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц — от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц — от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.