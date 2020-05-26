Видео с места крушения вертолета Ми-8 на Чукотке. Погибли все

По предварительным данным, у вертолета возникли технические неполадки на высоте около 20 метров. Однако точные причины крушения только предстоит установить.

МИ-8

В Анадырском районе Чукотки военный вертолет Ми-8 потерпел крушение вскоре после взлета в аэропорту Черные

В распоряжении РЕН ТВ появились первые кадра с места происшествия. На фотографии видно, что в результате падения Ми-8 получил серьезные повреждения.

Трагедия унесла жизни четырех человек, находившихся на борту — по предварительным данным, у вертолета возникли технические неполадки на высоте около 20 метров. Однако точные причины крушения только предстоит установить.

Местные власти подтвердили гибель четырех человек.



Источник: ren.tv