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Видео с места крушения вертолета Ми-8 на Чукотке. Погибли все

13:16 26.05.2020 Фото: pixabay.com
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По предварительным данным, у вертолета возникли технические неполадки на высоте около 20 метров. Однако точные причины крушения только предстоит установить.

Видео с места крушения вертолета Ми 8 на Чукотке. Погибли все
МИ-8

В Анадырском районе Чукотки военный вертолет Ми-8 потерпел крушение вскоре после взлета в аэропорту Черные

В распоряжении РЕН ТВ появились первые кадра с места происшествия. На фотографии видно, что в результате падения Ми-8 получил серьезные повреждения.

Трагедия унесла жизни четырех человек, находившихся на борту — по предварительным данным, у вертолета возникли технические неполадки на высоте около 20 метров. Однако точные причины крушения только предстоит установить.

Местные власти подтвердили гибель четырех человек.

Источник: ren.tv

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